Proje kapsamında teknoloji sınıfı olarak tasarlanan Gezici Eğitim Tırı’nda kadınlara internet eğitimi verildi.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kadınlara yönelik teknoloji seferberliğinin ikincisini başlattı. Teknoloji Seferberliği kapsamında Türkiye’yi dolaşacak olan Gezici Eğitim TIR’ında toplam 24 ilde 34 farklı noktada kadınlara teknoloji eğitimi verilecek. Eğitimlerde kadınlara internet ve mobil uygulamalar içerisinde başta sosyal medya olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalar, E-Devlet platformlarının kullanımı ve internetten alışveriş gibi konular anlatılacak. Proje kapsamında; 10 Mayıs Perşembe günü Gemlik Meydanında konumlanan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı, 11 Mayıs Cuma günü ise Orhangazi Meydanında Bursalı kadınlarla buluştu.

Hakan Dursun: "10 binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, iki dönemde toplam 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Okuma yazma gibi teknolojiye de hakim olmamız gerektiği bir çağ yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimlere katılmak için

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar Türk Telekom’un internet adresinden kayıt oluşturabileceği bildirilirken, şirket proje kapsamında www.seninzamanin.com adı altında kadınlara özel bir portal oluşturduğu açıklandı. Sağlıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yer aldığı portalde, annelere yönelik öneriler, pratik yemek tarifleri ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Portalda ayrıca kadınların bulundukları ildeki etkinliklerden haberdar olmaları için özel etkinlik takvimi de yer alıyor.