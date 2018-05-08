Proje kapsamında teknoloji sınıfı olarak tasarlanan gezici eğitim tırında kadınlara internet eğitimi verilecek.

Türk Telekom, kadınlara yönelik teknoloji seferberliğinin ikincisini başlattı. Teknoloji Seferberliği kapsamında Türkiye’yi dolaşacak olan Gezici Eğitim TIR’ında toplam 24 ilde 34 farklı noktada kadınlara teknoloji eğitimi verilecek. Yapılan bilgilendirmede; 10 Mayıs Perşembe günü Gemlik Meydanında konumlanacak olan Eğitim Tırı, 11 Mayıs Cuma günü ise Orhangazi Meydanında Bursalı kadınlarla buluşacak. Eğitimlerde kadınlara internet ve mobil uygulamalar içerisinde başta sosyal medya olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalar, E-Devlet platformlarının kullanımı ve internetten alışveriş gibi konular anlatılacak.

Hakan Dursun: “10 binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz”

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, iki dönemde toplam 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, şunları ekledi; “Okuma yazma gibi teknolojiye de hakim olmamız gerektiği bir çağ yaşıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda ülkemizdeki dijital okuryazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, projemizle toplumsal kalkınmaya Türk Telekom olarak destek verip, kadınların teknolojinin ve internetin sunduğu fırsatlardan daha fazla faydalanmasını sağlamak. Bu sayede hem kadınların hem toplumun refahını yükselterek, onların ekonomiye ve iş gücüne daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Eğitimlere her yaşta kadının katılmasını bekliyoruz”.

Eğitimlere katılmak için

Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar şirketin internet adresinden ya da ilgili telefon numarasından bilgi alabileceği bildirdildi. Ayrıca yapılan açıklamada; sağlıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yer aldığı portalde, annelere yönelik öneriler, pratik yemek tarifleri ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Portalde ayrıca kadınların bulundukları ildeki etkinliklerden haberdar olmaları için özel etkinlik takvimi de yer alıyor.