Türk ve Alman üniversiteleri iş birliklerinin 20. yılını kutladı

yıldönümü düzenlenen ‘Academic Days 2018' programıyla kutlandı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper, iki üniversite arasındaki iş birliğinin 20 yıldır devam etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. GiessenJustus-Liebig Üniversitesi ile sürdürülen bilimsel ve akademik iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi dileğinde bulunan Alper, iki üniversitenin tıp ve veteriner fakülteleri dekanlarını ile yöneticilerini tebrik etti.

BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay ise konuşmasında, iki üniversite arasında 20 yıllık bir geçmişinin bulunduğuna işaret etti. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Justus-Liebig Üniversitesi arasında yapılan iş birliği anlaşmaları kapsamında hem öğrenci değişimleri, hem de bilimsel iş birliği protokolünün gerçekleştirildiğini belirten Dekan Prof. Dr. Ülgen Günay, “Bu tip organizasyonlarda karşılıklı bilimsel dayanışma ve iş birlikleri ön plana çıkıyor. Fakültemizde Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ve Kamil Seyrek İntaş'ın öncülüğünde bu organizyonlar gerçekleşmektedir. Fakültemizden birçok öğretim üyesi Justus-Liebig Üniversitesi'ne giderek oradaki Veteriner Fakültesi'nde doktoralarını tamamlamış ve şu anda fakültemizde çalışmaktadırlar. 20 yıldır Justus-Liebig Üniversitesi'yle iş birliği kapsamında çalışmalar, araştırmalar, sempozyumlar ve öğrenci değişimleri gerçekleşmektedir. Bu açıdan çok mutluyuz. Umarım gelecek yıllarda da bu iş birliğinin gelişerek devam eder” diye konuştu.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da bu iş birliğini çok önemsediğini vurguladı. Alman üniversitenin hem Türkiye'de hem de dünyada bilinen bir üniversite olduğunun altını çizen Dekan Ekrem Kaya, “Yıllardan beri Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile arasında iş birliği gerçekleştiriyorlardı. Geçen yıl aldığımız bir kararla buna Tıp Fakültemizi de ekledik. Önümüzdeki yıllarda bu işbirliğinin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum” dedi.

Alman GiessenJustus-Liebig Üniversitesi yöneticileri de yaptıkları konuşmalarda Bursa Uludağ Üniversitesi yöneticilerine yürütülen başarılı iş birliğinden dolayı teşekkür ettiler. Academic Days 2018 programı kapsamında gün boyunca iki üniversitenin akademisyenlerinin iştirakiyle çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.