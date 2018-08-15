Türkiye Kamu- Sen’den döviz operasyonuna tepki

Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi İbrahim Bulut, Türkiye’yi terör örgütleri yoluyla hizaya getirmeye çalışanların bu oyunları tezgâhladığını savundu. Bulut, yurtçi ve yurtdışında döviz işlemleriyle ülkemizin ekonomik olarak tehdit edildiğini ifade ederek, "Bizleri hizaya getirmeye, bedel ödetmeye, susup içe kapatmaya ve olacaklara rıza göstermeye zorlamaktalar. Bu saldırılar karşısında Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermesi, ekonomik olarak da diz çökmeyeceğini dost, düşman herkese ispat etmesi şarttır. Bu topraklardaki varlığımız, birlikte hareket etme ve direnme gücümüzle paralel olarak şekillenecektir. Madem ki ülkemize karşı ciddi bir saldırı var, yardımı dışarıdan beklemek çok da akılcı görünmemektedir. Buna göre iç dinamiklerimizi harekete geçirmek ve bu meseleyi içimizde çözmek yolunda fikirler üretmek zorundayız. Tıpkı ülkemize karşı girişilen askerî ve siyasî saldırlarda olduğu gibi bu ekonomik işgal girişimi karşısında da millî birlik içinde hareket etme mecburiyetimiz bulunmaktadır" dedi.

Millî ekonomik bir modelle bu operasyonun üstesinden gelinebileceğini ifade eden Bulut, "Türkiye Kamu-Sen olarak döviz kuru üzerinden ülkemize yapılmak istenilen bu ekonomik operasyonun millî ekonomik bir modelle boşa çıkarılacağınına inanmaktayız. Bu noktada mücadelimizin baş unsurunu yurtiçinde Türk lirası kullanmak, yerli malı tüketmek, yerli üretimi desteklemek ve kendi kendine yeter bir ülke olmak şeklinde özetleyebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.