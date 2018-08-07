Türkiye Kriket Milli Takımı başarısını Bozbey ile paylaştı

Romanya’da düzenlenen şampiyonada dördüncülük elde eden Türkiye Kriket Milli Takımı’nın Nilüferli sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek başarısını paylaştı. Nilüfer Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erhan Tonga ve milli takımda yer alan oyuncuları Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, hedeflerinin prömiyer lige çıkmak olduğunu söylediler. Takım oyuncuları ve Tonga desteklerinden dolayı Başkan Bozbey’e teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, Nilüfer Gençlik Spor Kulübü’nden de 6 oyuncunun yer aldığı Türkiye Kriket Milli Takımı’nın büyük gurur yaşattığını belirterek, uluslararası alanda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettikleri için antrenör Tonga ve oyuncularını tebrik etti.