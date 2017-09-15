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15 Eylül 2017 17:19

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik’te

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2017 yarış takvimine yer alan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın dördüncü ayağı Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan Elbeyli Er Meydanı’nda 16-17 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası İznik’te

15 Eylül 2017 17:19


İznik Motosiklet Kulübü Derneği ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve çeşitli firmaların desteğiyle gerçekleşecek olan yarış 16 Eylül Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama yarışları ile başlayacak. Elbeyli Er Meydanı’nda 17 Eylül Pazar günü final yarışında sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek. Yarışın magazin startı 16 Eylül Cumartesi günü İznik 15 Temmuz Milli İrade Meydanı´nda saat 13:00´da verilecek.




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