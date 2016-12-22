Türkiye ve dünyada uydu projeleri semineri

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından düzenlenen ’Türkiye ve dünyada uydu projeleri’ konulu seminer büyük ilgi gördü.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’unda gerçekleştirilen seminerde, üniversite öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve araştırmalar arasında etkin bir paylaşım platformu oluşturmak için farklı alanlardan uzman kişileri konuşmacı olarak davet edildi. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, seminerde önemli konulara değindi. Lokman Kuzu, evren, uzay ortamı, uydular, uyduların fırlatılması ve yörüngeye yerleşmesi, yörünge bozucu etkiler, uzay teknolojileri gibi pek çok konu hakkında bilgi verdi. Kuzu bu alandaki gecikmelerden dolayı çok daha fazla çalışılması gerekildiğini her ne kadar uydu projeleri çok büyük bütçeler gerektiren pahalı projeler olsa da kendine ait uydu sistemi olan ülkelerin küreselleşen dünyada açıkça söz sahibi olduğunu söyledi. Göktürk-1 uydusu hakkında bilgi veren Kuzu, bu tür projelerin artık ülkemizde başarıldığını ancak fırlatma tesisi konusunda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin mühendislerine güvendiğini belirten Kuzu, imkan verilirse yapılamayacak şeyin olmadığını ifade etti.

Türkiye’de gerçekleştirilen uzay çalışmaları hakkında Batı Toroslar’da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evinin ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Kuzu, "Samanyolu Galaksisi, Uluslararası Uzay İstasyonu ve yıldızları çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Türkiye’nin uzay alanındaki çalışan sayısı 600-700 civarında ve bu sayı uzay çalışmaları yürüten diğer ülkelere nazaran düşük bir sayı. Uzay alanında çalışanların sayısına bakılınca ülkemizde ve tüm dünyada uzay çalışmaları iş imkanı yüksek olan bir alan. Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik, Mühendislerine, Fizikçilere, Kimyacılara ve bu tür disiplinlerde çalışan insan kaynağına ihtiyaç var” konuştu.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün yalnızca haberleşme ve uydu projeleri üzerine çalışmadığını son dönemde pek çok farklı alanda projelerin yürütüldüğünü de anlatan Kuzu, Türkiye’de uzay teknolojileri alanında çok daha hızlı yol almasını ve çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla uzun süredir çalışmaların sürdürüldüğünü de ekledi.