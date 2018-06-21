Türkiye’de 65 bin işçi-işveren ihtilafı arabuluculukla çözüldü

Bursa’da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSOTAM) gibi önemli projelere imza atan BTSO, işverenlere yönelik düzenlenen Arabuluculuk Uyuşmazlık Tutanakları Bilgilendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Arabuluculuk sistemindeki son gelişmelerin işverenlere aktarıldığı toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Divan Başkanı Irmak Aslan ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

BTSO Başkanı Burkay, Bursa’nın BTSO’nun katkılarıyla arabuluculukta nüfusa oranla Türkiye’nin en başarılı ili olduğunu söyledi. BTSO’nun Türkiye’deki oda ve borsalar arasında Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni hayata geçiren ilk kurum olduğunu hatırlatan Başkan Burkay, arabuluculuk sisteminin uygulanmaya başlandığı tarihten bu yana Avrupa’ya dahi örnek taşkil edecek nitelikte çalışmalara imza attıklarını belirtti. Tek seferde yapılmış en büyük arabuluculuk uygulaması, kamu ile yapılan ilk arabuluculuk uygulaması ve ilk ticari arabuluculuk uygulamalarının BTSO destekleriyle gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Burkay, “Hizmet binalarımızda arabuluculuk görüşmeleri için uluslararası standartlara sahip görüşme odalarımızı üyelerimizin hizmetine sunduk. BTSO olarak bütün işverenlerin arabuluculuk sistemine başvurmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Arabuluculuk sisteminin Türk toplumunun öz uygulaması olduğunu belirten Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, “Arabuluculuk, uzlaşı kültürünü kendi içerisinde barındıran toplumumuzun, bu coğrafyanın özünden çıkmış bir uygulama. İnancımızda, örfümüzde ve adetimizde arabuluculuk var. Batılı ülkeler tarafından teknik olarak düzenlendiği için bu ülkeler arabuluculuğu sahiplense de esasında arabuluculuk bizim özümüzde olan bir sistemdir. Yargı mensupları olarak da bu uygulamayı önemsiyoruz.” dedi. Yargıda iş yükünün her yıl ortalama yüzde 10-15 oranında arttığını kaydeden Başsavcı Kuş, konuşmasına şöyle devam etti: “Mahkeme, hakim ve savcı sayılarını artırarak yargıda iş yükünün azaltılması mümkün olmuyor. Dolayısıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini bulmamız ve uygulamamız gerekiyor. Hukuk düzenimizde yer vermekte biraz gecikmiş olsak da şu anda arabuluculuğu aktif ve verimli bir şekilde uyguluyoruz.”

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuğun Türkiye için yeni bir kurum olduğunu belirtti. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yaklaşık 50 yıldan bu yana başarıyla uygulanan arabuluculuk sisteminin Türkiye’de ise 2013 yılında fiilen uygulanmaya başlandığını dile getiren Öztatar, arabuluculuğun 1 Ocak 2018’den itibaren iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirildiğini hatırlattı. 1 Ocak-20 Haziran arasında 65.000 işçi-işveren uyuşmazlığının arabuluculukla çözüldüğü bilgisini veren Öztatar, “İş dünyası için arabuluculuğu en avantajlı kılan şey, davaya göre uyuşmazlıkların çok daha kısa sürede çözüme kavuşturulması. Bugün iş mahkemesinde davaların ilk derecede görülme süresi ortalama 534 gün. İstinaf ve Yargıtay da eklenirse bu süre 1.000 güne dek uzayabiliyor. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ise bu sorunu en geç 28 gün içerisinde üstelik çok daha ekonomik koşullarda çözmeyi taahhüt ediyor. İş dünyası için vakit nakittir. Dolayısıyla iş dünyasının bu sistemden daha fazla yararlanmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.