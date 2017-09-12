Türkiye’de bir ilk..Bursa’ya tamamlayıcı tıp hastanesi kuruluyor

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Türkiye’de ilk kez Sağlık Bakanlığı bünyesinde arı terapi, sülük terapi, hidro terapi gibi 14 branşta hizmet verecek Tamamlayıcı Devlet Hastanesi’nin açılacağını belirterek, "

"Bursa sağlık turizminden daha fazla pay alacak. Tamamlayıcı tıp merkezi Türkiye’de ilk kez Bursa’da kuruluyor. Uzmanlar geliyor. Yıl sonunda çalışmalar bitecek ve 2018 yılında hizmete başlayacak" dedi. Vali Küçük, uyuşturucuyla ilgili önden tedavide ise önemli adımlar atacaklarını kaydederek, "Orhaneli, Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik’te birer yaşam köyü kuruyoruz. Bağımlıları 3-4 ay burada tedavi, terapi yapacağız. Ekip biçecekler, iş meslek sahibi olacaklar. Ayrıca onlara iş imkanı da sağlayacağız" dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa medyasının temsilcileri ve köşe yazarları ile sohbet niteliğindeki toplantıda biraraya geldi. Bursa’da 674 tane kamu yatırımı olduğunu, 11 milyar 500 milyon liralık ulaşım, sağlık, eğitim yatırımları bulunduğunu kaydeden Küçük, en büyük payı eğitimin aldığına işaret etti.

"Yıkmasaydık, cinayet işlerdik"

2 sene önce rapor verilen 13 okulun yıkımının başladığını bunu yapmak zorunda olduklarını ifade eden Vali Küçük, "Eğer bunu yapmasaydık cinayet gibi bir şey olurdu. 143 okulla ilgili onarım ve güçlendirme çalışması var. Ancak 40 yeni okul yapılıyor. Hayırseverlerimiz 21 okul inşa ediyor. 2018 Eylül döneminde 125-130 okul bitmiş olacak. Yeni eğitim öğretim dönemine Milli Eğitim tüm açıdan hazır" diye konuştu.

Bursa’da sağlık alanında başta şehir hastanesi 7 büyük yatırım olduğunu hatırlatan Vali Küçük, "1355 yataklı şehir hastanesi yükseliyor. 750 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi 3 hastaneyi içinde barındıracak. Yüksek İhtisas Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi bitti. İlçelerdeki diğer devlet hastanelerimiz ise büyük ölçüde tamamlandı" dedi.

’Orta gelir tuzağını Bursa’dan bozacağız"

Bursa’da 21 tane Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu, Türkiye’nin en çok Organize Sanayi Bölgesi’nin Bursa’da olduğunu kaydeden Vali Küçük, "İstanbul’da 8, Kocaeli’de 14 tane OSB var. İki tane de kurulma aşamasında olan sanayi bölgemiz var. Orhaneli Maden Organize Sanayi Bölgesi ve Orhangazi Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Bursa’nın 13 milyar dolar ihracat, 12 milyar dolar ithalat hacmi var. Biz katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerle hedefimizi çok daha fazla katlamak istiyoruz. Bu açıdan Teknosab önemli. Burada 2018 Mayıs Haziran aylarında fabrikalar yükselecek. "Bursa sanayiye doydu" sözü bana doğru gelmiyor. Ovaya kesinlikle sanayi kurmayacağız. Teknosab ile 3-4 yılda 25 milyar dolarlık ekonomiye katkı sağlanacağını düşünüyorum. Bunu yapmak zorundayız. Ayrıca ara eleman açığını kapatmak için de çalışmalar var. Organize Sanayi Bölgeleri ile teknik liseler arasında iletişim kuruluyor. Biz ısrarla bunun üzerine gideceğiz" diye konuştu.

"Bursa’ya 4 yeni yaşam köyü kuruluyor"

Bursa’nın en önemli meselelerinden birisinin de uyuşturucu olduğunun altını çizen Vali Küçük, "Polis ve jandarma çok ciddi operasyonlar yapıyor. Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadeleden daha zor bir konu. Anne ve babalara da büyük görev düşüyor. Hangi anne baba 12-13 yaşındaki çocuğunun uyuşturucu batağına düşmesini ister. Batı güvenlik eksenli gördüğü için uyuşturucuyla mücadeleyi kaybetti, başaramadılar. Başaramadıkları için 1-2 gramı serbest bıraktılar. Bu konu sadece polisiye tedbirlerle çözülmez. Bunun çok yönlü mücadelesi var. Bizim elimizde de sihirli değnek yok. 1000 tane satıcıyı yakalarız 1100 tane çıkar. Ancak biz önden tedavi konusunda istediğimiz başarıyı elde edemedik. Amatem’e yatan 100 hastadan 88 tanesi geri dönüyor. Ancak Bursa’da yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. 4 ilçede bağımlılıkla mücadele ve yaşam köyü kuruyoruz. Birincisi Orhaneli’de hemen hemen bitme aşamasına geldi. Yıldırım ve Osmangazi Belediyeleri ile de ortak çalışmamız var. Bir tane de Gemlik’te düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi sadece kızlar için olacak. Gençlerimiz buraya gelecek 3-4 ay kalıp rehabilite edilecek. Ekip biçecek, meslek sahibi olacak. Bunları iş sahibi de yapacağız. Bir de otistik çocuklarımızla ilgili ailelerinin ve kendilerinin yaşamlarını kolaylaştıracak merkez yapacağız. Haftada bir gün de olsa anne babalar çocuklarını buraya bırakacak. Yatılı olmayacak. Ancak anne baba bir gün de olsa nefes alacak. Çocuklarını sabahtan buraya bırakıp akşam alacaklar" şeklinde konuştu.

Türkiye’de bir ilk

Bursa’da turizmin sanayi ve tarımın gölgesinde kalmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Vali Küçük, "Özellikle yeni otoban ve Osmangazi köprüsü ile birlikte Uludağ’a müthiş bir günübirlikçi akını var. Uludağ’da yeni çalışmalar yapıyoruz. Yollarını genişletiyoruz. Yeni alanlar oluşturuyoruz. Uludağ’a ilgi her geçen gün artıyor. Turizmcilerle birlikte kış sezonu ve turizm konusunda da bir toplantı yapacağız. Ayrıca sağlık turizmi Bursa açısından daha da önem kazanacak. Tamamlayıcı Tıp Merkezi Bursa’da kuruluyor. Halk arasında alternatif tıp deniliyor ancak sağlığın alternatifi olmaz. Biz tamamlayıcı tıp diyoruz. Sağlık Bakanlığı bünyesinde profosyonel uzmanlar tayin ediliyor. 14 branşta hizmet verecek. Arı terapi, sülük terapi, hidro terapi olacak. Ayrıca eski Askeri hastane bünyesinde kaplıca tedavisi de var. Bursa gerçekten sağlık turizminde atağa geçmiş olacak" şeklinde konuştu.