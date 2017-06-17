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17 Haziran 2017 10:07

Türkiye’de depremlerde ciddi artış

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Türkiye’de depremleri ciddi bir artış gösterdiğinin altını çizerek, Bursa özelinde de 1855 depreminin araştırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de depremlerde ciddi artış

17 Haziran 2017 10:07


Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi bir otelde iftar programı düzenledi. Çok sayıda jeoloji mühendisi ve ailesinin katıldığı iftarda kısa bir konuşma yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Türkiye’deki depremlerdeki artışa dikkat çekti. Ege Denizi’nde yaşanan depremle birlikte insanların tekrar tedirgin olduğunu belirten Er, “1985 yılında Türkiye’de olan deprem sayısı bin 57 adettir ama son 1 hafta içerisinde olan deprem sayısı 950’dir. Son 1 ayda olan deprem sayısı ise 2 bin 500 civarındadır” dedi.


Bursa’nın 1855 yılında yaşadığı depremle ilgili konuşan Er, "Bu depremle ilgili ne Bursa, ne akademisyenler, ne siyasiler, ne de yerel idareler bir şey bilmiyor. 1855 depremi bizim sadece adını bildiğimiz fakat özelliklerini bilmediğimiz bir depremdir. Türkiye bu depremi avucunun içi gibi bilmesi lazım. Bursa’da kentsel dönüşüm yapılıyor. Kentsel dönüşümde harcadığı paraların bir iki daire parasını harcayarak 1855 depremini sismolojik yöntemlerle tespit edip, Bursa’nın daha güvenli bir kent haline gelmesi için daha iyi gayret gösterilebilir. Bunun için deprem gerçeğini bilen şuurlu yöneticilere ihtiyaç var” dedi.




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