Türkiye’de ders verilen tek E-Ticaret Uygulama Laboratuvarı

2016-2017 yılından itibaren Türkiye’de ilk defa Meslek Yüksek Okullarında e-ticaret dersi için tanımlanmış bir laboratuvar ortamında çalışma ve uygulama fırsatı bulduklarını söyleyen Öğretim Görevlisi Gazanfer Erbaşlar, "Bize bu imkan öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Okul Müdürümüz Prof. Dr. Mustafa Tayyar tarafından sağlandı. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Bizim okulumuzda e-ticaret dersi alan öğrenciler ülkedeki en şanslı e-ticaret dersi alan öğrenciler olarak sayılıyorlar. Çünkü bu ders için tahsis edilmiş bir laboratuvar diğer okullarda yok. Başka okullarda bilgisayar laboratuvarında ders görüyorlar. Hatta yüksek lisans e-ticaret derslerinde bile bu tarz laboratuvar yok. Türkiye’de ilk olarak bizim okulumuzda bu laboratuvar kuruldu. Burada bu dersi seçen 30 öğrenciyle dersimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonominin artık e-ticaret üzerine döndüğünü belirten Erbaşlar, "E-ticaret 2023 yılında 350 milyar liralık bir ciroya ulaşacak. Böylesi büyük bir hacme sahip olan e-ticaret alanında şirketlerin bu konuya duyarsız kalması söz konusu olamaz. Şirketler bu konuda deneyimli, eğitim almış ve mezun olan öğrencilere ihtiyacı olacak. Öncelikle burada istihdam edilecekler. Biz üniversitemizin vizyonu gereği, asıl istediğimiz girişimci öğrenci mezun etmek. Bunu da gerçekleştirmenin amacı ve gayreti içerisindeyiz" dedi.

Karacabey Meslek Yüksek Okulunda e-ticaret dersi alan öğrenciler ise, "Bu ders bize çok yardımcı oluyor. Türkiye’de ilk olan e-ticaret uygulama laboratuvarı bizim için çok büyük bir şans. Bu dersi sadece okulumuzda olan uygulama laboratuvarı için seçtim. Takıldığımız yerde uygulama laboratuvarı sayesinde hocamıza sorma imkanı buluyoruz. Bize imkanı sağlayan rektörümüze, okul müdürümüze ve hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.