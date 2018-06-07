Türkiye’de ilk kez hükümlülere örgün mesleki eğitim fırsatı

Cezaevinde kaldığı sürede eğitimini tamamlayamayıp tahliye olanlar bir işe başladıkları takdirde, haftada bir gün mesleki eğitimi sürdürmek kaydıyla maaşlarının 3’te 2’si ve sigortaları devlet tarafından karşılanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda, cezaevlerinin iş yurtları ve uygulama atölyelerinde çalışan hükümlülere mesleki eğitim verilmesi ve mesleki becerilerinin belgelendirilmesi konusunda protokol imzalandı.

Proje kapsamında, Bursa’da ceza ve infaz kurumlarının uygulama atölyeleri ve iş yurtlarında çalışan yaklaşık 2 bin hükümlü, mesleki eğitim alabilecek.

Eğitimi tamamlayan hükümlülere kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi ve diplomaları verilerek, tahliye olduklarını iş bulmaları ve istihdam edilmelerinin de önü açılmış olacak.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yapılan protokolle cezaevlerindeki yaklaşık 2 bin mahkumun örgün eğitim kapsamında eğitim alabileceklerini ve meslek sahibi olabileceklerini söyledi.

Dülger, hükümlülerin cezaevindeyken lise mezunu olabileceklerini, mesleki okulları bitirenlerin de kalfa ve usta olabileceğini belirterek, "Bu ciddi bir avantaj bu insanlar için. İkinci bir mesele örgün eğitim süresini tamamlamadan tahliye olduklarında dışarıda onları ciddi bir avantaj bekliyor olacak. İstihdamı sağlanan kurumda çalışması halinde bakanlığımız o kişinin alacağı maaşın 3’te 2’sini karşılayacak. Bu çok ciddi bir avantaj. Bizim istediğimiz haftada 5 iş gününden birini bize tahsis etmelerini isteyeceğiz, kültür dersleri ve diğer derslerini vereceğiz biz o bir günde. Bu şekilde hem evine aş götürecek bu kişiler hem de onların gelişimi ve topluma kazandırılması hızlanmış olacak. Bu çalışmanın Türkiye’ye yayılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Bursa H Tipi Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun, E Tipi Kapalı ve Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Sabri Karataş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ve 2. Müdürü Dursun Ali Ceryan ile proje koordinatörü Murat Taşdelen katıldı.