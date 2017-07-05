Dar gelirli 1800 aileye kömür yardımı yerine bu yıl doğalgaz tesisat, güvence bedeli ve yakıt desteği sağlanacak. Başkan Recep Altepe, evlerinin önünde gaz olmasına rağmen tesisat kurduramayan dar gelirli ailelere yardım edeceklerini, 4 milyon liralık yatırımla dönüşümün destekleneceğini açıkladı.

Bursa’nın her alanda öncü bir kent olması hedefiyle çalışmalarına yön veren Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesi yüksek, daha yaşanabilir Bursa için temiz yakıt kullanımını destekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Merinos Gölpark Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin hava kirliliğini önlemek amacıyla doğalgaz kullanımını destekleme projesini başlattığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’da başlatılan yakıt dönüşüm desteği kampanyasının Bursa’ya değer katacağını belirten Altepe, projenin detaylarını anlattı.

Hava kalitesi artacak

Bursa’nın örnek projelere imza attığını ifade eden Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir kampanyaya başlıyoruz. Bu projeyle de öncü olacağımıza inanıyoruz. Her şehrin yapması gereken bir atılım Sağlıklı, çağdaş, kalite kenti Bursa’da başlattığımız örnek kampanya ile toplamda 3 milyon 100 bin nüfuslu kentin hava kalitesinin iyileşmesini hedefliyoruz. Bursa’da daha temiz bir hava soluyabilmek ve çağın nimeti doğalgazın kullanılabilmesi için bu adımı atıyoruz. Dar gelirli hemşehrilerimizin de desteklenmesi ve gerçek anlamda doğalgaz kullanımının artırılması konusunda en kapsamlı dönüşüm projesini Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl’de başlatıyoruz. İlk etapta 4 milyon TL’lik bir yatırımla proje başlayacak” diye konuştu.

1800 konutta uygulama başlayacak

Başkan Altepe, Bursa’nın diğer şehirlere örnek olan Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını da anlattığını toplantıda, kentin yaşam kalitesinin her geçen yıl daha da arttığını ifade ederek, “Çevre, bize emanet. Temiz hava, temiz su en iyi miras. Bizden sonraki nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir Bursa bırakmayı hedefliyoruz. Örnek olmalıyız. Yakıt dönüşüm projesiyle Büyükşehir Belediyesi olarak doğalgazın daha fazla kullanımını destekliyoruz. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de başkanı olan Bursa, Türkiye’nin pilot bölgesi 1800 konuta doğalgazı ulaştıracak olan projede hane başı ortalama yaklaşık 2500 TL gibi destekle, projenin ilk etabına yaklaşık 4 milyon TL yatırım yapılacak. Daha kaliteli bir şehri hedefliyoruz. Güçlü bir proje, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

İnsanların, daha sağlıklı bir yaşam için duyarlı olması gerektiğine değinen Başkan Altepe, “Kendimizi korumalıyız, tedbirlerimizi almalıyız. Önemli olan tüm kentte doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak ve kontrol dışı kullanımın önüne geçmektir. Doğru ve güzel işler yapalım, diğer şehirlere de örnek olsun Bu konuda taviz verilmemeli, önemli olan sağlık” dedi.

“Sağlığı tehdit eden unsurlar nefes yoluyla havadan bünyeye alınıyor”

Başkan Altepe, tüm kent dinamiklerini de desteğe çağırarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’mızın yaşam kalitesini artıracak projelerden birini daha hayata geçireceğiz. Bugün yakıt dönüşümü destekleme projemizi uygulamaya alıyoruz. Bu proje sayesinde şehrimizin hava kalitesi gözle görülür bir şekilde artacaktır. Projenin çalışmalarını Şubat ayında başlattık. Bursa’nın daha sağlıklı, modern ve havası daha temiz bir şehir olması hedefiyle yola çıktık. Bilindiği gibi, sağlığımızı tehdit eden unsurlar nefes yoluyla havadan bünyeye alınıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak, doğalgazın daha fazla kullanılması ve yaygınlaştırılmasını hedefledik. Her konuda olduğu gibi bu konuda da öncü ve pilot il Bursa olsun istedik” şeklinde konuştu.

Özellikle kış mevsimi ile birlikte meteorolojik verilerin de etkisiyle hava kalitesinde ciddi değişimler meydana geldiğini kaydeden Başkan Altepe, “İlimiz coğrafi konumu, nüfus yoğunluğu ve artan sanayisi ile hava kirliliğinin olumsuz etkilerine maruz kalıyor. Hava kirliliği, başta sanayi olmak üzere trafikten ve ısınma amaçlı kullanılan yakıtlardan kaynaklanıyor. Kentte ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği özellikle kış mevsiminin başlaması ile birlikte artış gösteriyor. Bu durumun temel sebepleri ısınmada kalitesiz yakıtların kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve kullanılan kazanların bakımlarının düzenli olarak yapılmaması gösterilebilir. Büyükşehir Belediyesi’nce ısınmadan kaynaklı hava kirliliği yetki devri çerçevesinde mahrukatçılarda, sitelerde, ev, işyeri ve binalarda ısınma kaynaklı kömür denetimleri yapılıyor. Ayrıca yasaklı yakıt yakanlar tespit edilip Zabıta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor. Mahalli çevre kurulu kararı gereğince bacasında yoğun duman çıkaran sitelere filtre taktırılıyor. Son 2 yılda Bursa ve ilçelerinde 29 site ve tesise filtre taktırılmış. Ayrıca şikayet ve denetimlerde dışarıda ateş yakan, evlerinde yasaklı yakıt yakanlara müdahale edilmiştir. Doğalgazın daha da yaygınlaştırılması amacıyla özellikle dar gelirli ve doğalgaz tesisatı yaptıramayan vatandaşlarımızın tespitini yaptık. Biz zaten kömür yardımları yapıyoruz. Kömür yardımı yerine doğalgaz ile ilgili bir sisteme geçelim fikrini benimsedik. Özellikle kömür yardımı yaptığımız konutlardaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kayıtlarından yola çıkarak çalışmamızın ilk etabını tamamladık” açıklamasını yaptı.

Doğalgaz dönüşümü

İlk etapta hava kirliliğinin yoğunlukla hissedildiği Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl’deki mahallelerde çalışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Altepe, “Osmangazi’de 27 mahallede 1070 konutta, Yıldırım’da 6 mahallede 543 konutta ve İnegöl’de 16 mahallede 172 konutta doğalgaz dönüşümü yapılabileceği belirlendi. Yakıt dönüşümü destekleme projesi 1800 konutta uygulanacak. Kişi başı geliri 800 TL’nin altında olan hanelerde uygulanacak. Bu konuda kurumlarımızın da desteğini bekliyoruz. Bu konutların 804’ünde doğalgaz tesisat çalışması, 1190’ında doğalgaz güvence bedeli, 1155’inde doğalgaz soba kurulumu, 1794’ünde fatura katkısı yapılacak. Hedefimiz bu yılın Kasım ayında çalışmaları tamamlayıp bu konutların yakıt dönüşümünü sağlamak ve bu sayede hava kalitemizi artırmaktır” dedi.

Başkan Altepe, projenin ikinci etabında da kentin hava kirliliğine sebep olan bölgelerin tamamının dönüşümünü sağlayarak, hava kalitesini artırmak ve Bursa’nın yaşanabilirliğini sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.