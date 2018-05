May Tohum, süper tatlı mısır grubunda Mirza F1, Khan F1, Baron F1, Vega F1, Caramelo F1 ve normal tatlı mısır grubunda da Merit F1 ve Tanem F1, yüksek verimleri, hastalıklara karşı dayanıklılıkları, uzun raf ömürleri ve lezzetleri ile hem taze pazar üreticilerinin hem de gıda sanayicilerinin ilk tercihi oluyor. Tatlı mısır çeşitleriyle ilgili detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, “2001 yılında üretimine ve satışına başladığımız tatlı mısır ürün portföyümüze her yıl yeni çeşitler ekleniyor. 2017 yılında portföyümüze dahil edilen ve üreticilerimiz tarafından çok beğenilen Khan F1 ve Baron F1 isimli iki süper tatlı mısır çeşitlerimize, 2018 yılında yine süper tatlı mısır grubunda Mirza F1 çeşidini ekledik. Orta erkenci gruptaki yeni çeşidimiz, verimliliği, koçan kalitesi, lezzeti, hasat öncesi ve sonrası uzun bekleme süresi özelikleri ile dikkat çekiyor. Tatlı mısır türünde özel çalışan ürün geliştirme ekibimiz, üreticilerin ve gıda sanayicilerinin beklentilerini karşılayacak yeni çeşit denemelerini yapmaya devam ediyor" dedi.

Tatlı mısır tohumu konusunda Türkiye pazarında lider olduklarını ifade eden Hamdi Çiftçiler, “Türkiye pazarında lider konumda olan tatlı mısır çeşitlerimiz, erkenci özellikleri, verimlilikleri, dayanıklılıkları, uzun raf ömürleri ve süper tatlı lezzetleri nedeniyle hem taze pazar üreticilerinin hem de gıda sanayicilerinin öncelikli tercihi oluyor. Bu yılın ilk hasatları Mayıs başı itibariyle yapılmaya başlandı. Üreticilerden aldığımız geri dönüşler son derece memnuniyet verici düzeyde. Tatlı mısır türündeki yurt içi satış rakamlarımızın yanı sıra ihracat rakamlarımız da her geçen yıl artıyor. Türkiye’de ürettiğimiz tatlı mısır tohumlarımız 40’ın üzerindeki farklı ülkede ekiliyor ve tüketime konu oluyor” diye konuştu.