Türkiye’nin AR-GE personeli Uludağ Üniversitesi’nden yetişiyor

Programı başarıyla tamamlayan yaklaşık 100 öğrenciye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika törenine U.Ü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aslı Hockenberger ve Prof. Dr. Atakan Avcı, Enstitü Müdürleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yaklaşık iki yıldır yürüttükleri programların sektörden gelen talepler doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı. Taleplerin her geçen gün arttığını ve öğrencilerin de programlara yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Biz programlara başlamadan önce sektör temsilcileri ile bir araya geldik. Onlara mezunlarımızda ne gibi donanımlar beklediklerini sorduk. Burada eksik olan veya ilgilenmediğimiz konuları belirlemeyi hedefledik. Sonunda hep birlikte oturduk ve genel bir program çıkardık. İlk program inanılmaz ilgi gördü. Biz sadece 40 öğrenci seçebildik ve 34 öğrenci programı başarı ile bitirdi” diye konuştu.

Üniversite - Sanayi iş birliğine örnek

İkinci programın aşamasında yeni yeni sektörlerden gelen talepleri de göz önüne alarak 5 sektörü içeren geniş kapsamlı yeni bir AR-GE Personeli Yetiştirme Programı’nı başlattıklarını hatırlatan Rektör Ulcay, “Programa katılan öğrencilerimizin hem kendilerini geliştirmeleri hem de sektörde kendilerinden istenilen donanımları edinmelerini sağlıyoruz. AR-GE çalışmaları yapan sektörlere biz de bu şekilde katkı vermeyi hedefliyoruz. YÖK tarafından belirlenen 15 Araştırma Üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu üniversiteler arasında kalmaya devam etmek için kendimizi geliştirmek ve üniversite - sanayi işbirliğine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Program boyunca emeklerini esirgemeyen tüm akademisyenlerimize ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de aldıkları sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger ise 2015 yılından itibaren üniversite olarak kendilerine 3. Nesil Üniversite hedefini belirlediklerini kaydetti. 2016 yılında önce savunma sanayii için ve daha sonra farklı sektörleri kapsayan bir eğitim programı oluşturduklarını söyleyen Prof. Dr. Hockenberger, “Ders programlarımızı geçtiğimiz yaz tüm sektör temsilcileri ile yaptığımız toplantılarda belirledik. İçerik olarak da üç tane temel bölümü tespit ettik. Mesleki gelişimi destekleyecek dersler, kişisel gelişimi destekleyecek dersler ve AR-GE faaliyetleri için tasalanmış olan özel eğitimler. Öğrencilerimize her programın başlangıcında o sektöre ait özel bir tanıtım yapıldı” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalardan sonra üniversite yöneticileri tarafından programa destek veren sektör temsilcilerine plaketleri verildi. Programı başarı ile tamamlayan yaklaşık 100 öğrenciye de sertifikaları teslim edildi.