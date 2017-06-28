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28 Haziran 2017 10:14

Türkiye’nin doğal hayatını fotoğraflıyor

Türkiye’nin önemli doğa ve yaban hayatı fotoğrafçılarından Ali Şenel, bir otomobil firmasının sponsorluğunda Türkiye’nin doğal hayatını gün yüzüne çıkartıyor.

Türkiye’nin doğal hayatını fotoğraflıyor

28 Haziran 2017 10:14


"Kaybolmadan Keşfet’’ sloganıyla başlanan projede Anadolu’nun en ücra köşelerinde ki doğal yaşam fotoğraflanarak kayıt altına alınıyor.


2002 yılından bu yana çektiği başarılı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Ali Şenel ayrıca fotoğraf çekim teknikleri ve makineleri üzerine açtığı blog sayfası ile bu işe meraklı fotoğraf severlere klavuz oluyor.


Mitsubishi ve Canon’un sponsorluk desteğini alarak başladığı çalışma ile Anadolu’nun her karışını gezerek o yöreye ait canlı türlerini fotoğraflamayı hedefleyen Ali Şenel, bu zamana kadar boz ayı, dağ keçisi, dağ koyunu, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak gibi zor türleri belgelemeyi başardı.


Şenel ayrıca nesli tehlike altında olan kelaynaklar ile Hatay Dağ Ceylanlarını da görüntülemeyi başardı. Proje ile Türkiye’nin güncel bir envanter çalışmasını sanatsal fotoğraflarla birleştirerek halkın ilgisini çekmeyi hedefleyen Şenel, ‘Kaybolmadan Keşfet’ sloganıyla çıktığı seyahatin izlenimlerini de yine sosyal medya ve kaybolmadankeşfet adresinde paylaşıyor.




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