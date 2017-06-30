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30 Haziran 2017 15:34

Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru Karacabey’de

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ıhlamur hasadı devam ediyor.

Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru Karacabey’de

30 Haziran 2017 15:34


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ıhlamur hasadı yapan vatandaşları ziyaret etti. Türkiye’nin en kaliteli ve en güzel kokulu ıhlamuru burada yetiştiğini söyleyen Başkan Ali Özkan, “Bu yöremizin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de ıhlamur. Karacabey, Bayramdere ve Boğaz, Türkiye’nin ıhlamur deposu. Miktar olarak önemli bir üretim var. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en kaliteli ve en güzel kokulu ıhlamuru burada yetişiyor. Yurt dışından ıhlamur ithal eden veya başka bölgelerde üretilen ıhlamurlara aroma katmak, koku katmak için bu bölgeden ıhlamur alıp harman yapıyorlar” ifadelerini kullandı.


Ağustos ayında Ihlamur Festivali’nin de yapılacağını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “3 Ağustos ile 6 Ağustos arasında Ihlamur Festivali düzenliyoruz. Festivalimizde konserler, alışveriş cümbüşleri, eko pazar, doğa yürüyüşleri ve çocuk eğlence parkurları yer alacak. Festivalimize herkesi bekliyoruz” dedi.




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