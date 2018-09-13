Türkiye'nin geleceği bilim ile şekillenecek

‘Geleceğimiz için bilim merkezleri' teması ile bu yıl Bursa'da ikincisi düzenlenen ‘Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı', çok sayıda bilim insanı ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. İki gün süren ve bilim merkezi yöneticileri ile yerli-yabancı akademisyenlerin sunumlarıyla destek verdiği konferans, gelecek yıl Kayseri'de yapılacak.

Geleceğin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmak ve bilimi topluma yaymak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), önemli bir bilimsel zirveye ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), işbirliğinde düzenlenen ‘Geleceğimiz için bilim merkezleri' ana temalı ‘2. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı' çok sayıda bilim insanı ve akademisyeni Bursa'da bir araya getirdi. Merinos AKKM Orhangazi salonunda gerçekleştirilen ve iki gün devam eden konferansa, yerli ve yabancı uzmanlar, sektörde faaliyet gösteren firma yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Toplum ve bilim merkezleri, bilim merkezleri ve iş birlikleri, sergi tasarım ve üretim süreçleri, bilim merkezlerinde sürdürülebilirlik, bilim merkezi etkinlikleri ile bilim iletişimi gibi konuların tartışıldığı konferansta, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapıldı.

Bilim merkezlerinde sürdürülebilirlik

Konferansın ikinci günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Birdoğan Baki moderatörlüğünde ‘Bilim merkezlerinde sürdürülebilirlik' alt başlığı ile başladı. Bursa BTM proje yürütücüsü Murat Bakan, bilim merkezlerinin finansal sürdürülebilirliğine ilişkin tespitlerini paylaşırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Dr. Kemal Taha Hülagü, bilim merkezlerinde organizasyonel sürdürülebilirliği, Konya Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü Aygül Koyuncu ise etkinlik ve eğitim programlarını anlattı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Gür'ün oturum başkanlığında gerçekleştirilen konferansın öğlenden önceki ikinci oturumunda ise bilim merkezlerindeki etkinlik planlamaları tartışıldı. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı'nın son oturumunda ise ‘bilim iletişimi' alt başlığı konuşuldu. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda ‘toplum ve bilim iletişimi' konusu tartışmaya açıldı.

TÜBİTAK'a teşekkür

Bilimsel zirvenin sonunda söz alan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik konferansa katılımlarıyla destek veren, bilim merkezi yöneticilerine, akademisyenlere ve TÜBİTAK yetkililerine teşekkür etti. Ferik, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile yapımı devam eden Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi'ne (GUHEM) destek ve katkılarından dolayı TÜBİTAK Başkan Danışmanı Doç. Dr. İlker Murat Ar, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanvekili Bekir Çengelci ile TÜBİTAK Bilim Merkezleri Müdürü Rukiye Dilli'ye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına teşekkür plaketi verdi.

Gelecek yıl Kayseri'de

Konferansın kapanış konuşmasını yapan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanvekili Bekir Çengelci ise Bursa'da gerçekleştirdikleri TÜBİTEM konferansını önemsediklerini ve kendileri açısından konferansın son derce faydalı geçtiğini söyledi. Ev sahibi olarak kendilerini ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve konferans paydaşlarına teşekkür eden Çengelci, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı'nın gelecek yıl Kayseri'de yapılacağını duyurdu. Çengelci, konuşmasının ardından Bursa BTM Genel Koordinatörü Fehim Ferik ile birlikte gelecek yıl konferansa ev sahipliği yapacak Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin'e ev sahipliği plaketini takdim etti.