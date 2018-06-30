Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 12:02

Türkiye’nin ilk uzay merkezi gün sayıyor

TÜBİTAK Başkanı Prof.

Türkiye’nin ilk uzay merkezi gün sayıyor

30 Haziran 2018 12:02

Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) inşaatını ağustos ayında tamamlayacaklarını açıkladı.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener başkanlığındaki BTSO heyeti, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu (TÜBİTAK) ziyaret etti. Dr. Hasan Mandal ile bir araya gelen heyet, BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde sürdürülen GUHEM projesindeki son durum hakkında istişarede bulundu. Geçen yıl ağustos ayında temeli atılan GUHEM’de inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyleyen BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, “GUHEM’i ilgi çekici yapan en önemli özelliği mimari yapısı. Zeplin görünümüne sahip olan merkezimiz, tamamlandığında Avrupa’nın en iyi uzay temalı eğitim merkezi olacak.” dedi.


Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katıldığı temel atma töreninde BTSO olarak merkezin inşaatını ağustos ayında bitirmeyi taahhüt ettiklerini hatırlatan Cüneyt Şener, inşaat çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirterek, “GUHEM, hem Bursa’ya hem de ülkemize değer katacak, önemli bir proje. Türkiye’de emsali bulunmayan bu yapıyı ülkemize kazandırmak adına tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisinin artmasında önemli bir rol oynayacak merkezin inşaatını Ağustos ayında tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.


13 bin metrekarelik alanda faaliyet göstecek olan GUHEM’in içerisinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim maksatlı düzenek ve sergilerin yer alacağını söyleyen Cüneyt Şener, söz konusu düzenek ve sergilerin de inşaatla eş zamanla olarak tamamlanabilmesi adına Dr. Hasan Mandal ile görüş alışverişinde bulunduklarını iletti. TÜBİTAK koordinasyonunda sürdürülen sergi alanları ihaleleri süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirten Şener, “Odamızın ve Büyükşehir Belediyemizin ihale süreçlerinde daha aktif rol alması ile ihale süreçlerinin bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bu konuda TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ile de görüşerek mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç