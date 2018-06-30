Türkiye’nin ilk uzay merkezi gün sayıyor

Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) inşaatını ağustos ayında tamamlayacaklarını açıkladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener başkanlığındaki BTSO heyeti, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu (TÜBİTAK) ziyaret etti. Dr. Hasan Mandal ile bir araya gelen heyet, BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde sürdürülen GUHEM projesindeki son durum hakkında istişarede bulundu. Geçen yıl ağustos ayında temeli atılan GUHEM’de inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyleyen BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, “GUHEM’i ilgi çekici yapan en önemli özelliği mimari yapısı. Zeplin görünümüne sahip olan merkezimiz, tamamlandığında Avrupa’nın en iyi uzay temalı eğitim merkezi olacak.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katıldığı temel atma töreninde BTSO olarak merkezin inşaatını ağustos ayında bitirmeyi taahhüt ettiklerini hatırlatan Cüneyt Şener, inşaat çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirterek, “GUHEM, hem Bursa’ya hem de ülkemize değer katacak, önemli bir proje. Türkiye’de emsali bulunmayan bu yapıyı ülkemize kazandırmak adına tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Yeni neslin uzay ve havacılığa olan ilgisinin artmasında önemli bir rol oynayacak merkezin inşaatını Ağustos ayında tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

13 bin metrekarelik alanda faaliyet göstecek olan GUHEM’in içerisinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim maksatlı düzenek ve sergilerin yer alacağını söyleyen Cüneyt Şener, söz konusu düzenek ve sergilerin de inşaatla eş zamanla olarak tamamlanabilmesi adına Dr. Hasan Mandal ile görüş alışverişinde bulunduklarını iletti. TÜBİTAK koordinasyonunda sürdürülen sergi alanları ihaleleri süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini belirten Şener, “Odamızın ve Büyükşehir Belediyemizin ihale süreçlerinde daha aktif rol alması ile ihale süreçlerinin bir an önce tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bu konuda TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ile de görüşerek mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.