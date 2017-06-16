Türkiye’nin prestij projesinde sona geliniyor

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Adnan Kamıl, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ankara’da bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’yü ziyaret ederek Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yapılacak olan otomotiv test merkezi yatırımı hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda planlaması ve projeleri tamamlanan otomotiv test merkezi yatırımının Kalkınma Bakanlığı yatırım planına alınması için kendilerinden destek istedik. Kalkınma Bakanlığımız bütçe ödemesini belirledikten sonra büyük proje yatırım planına alınacak. Sonrasında ise ilk olarak fren test merkezi projesinin yapımına başlanacak" diye konuştu.

Milletvekili Şahin, "Ülkemiz adına son derece önemli olan test merkezi yatırımının Yenişehir ilçemize kazandırılması için büyük emek sarf eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başkanımız Binali Yıldırım’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’ye, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’a, Bursa, Yenişehir ilçemiz ve iş dünyası adına teşekkür ediyorum" dedi.