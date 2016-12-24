Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 10:00

Türkiye’nin seferber olduğu Arda’dan sevindirici haber

Türkiye’nin seferber olduğu Arda’dan sevindirici haber

24 Aralık 2016 10:00

Bursalı lösemi hastası 10 yaşındaki Arda Adalı’dan sevindirici haber geldi.
İki gün önce sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası olumlu sonuç verdi ve ilk etapta tedavisi için gereken 455 bin dolar para yardımseverlerin katkılarıyla toplandı. “Arda için” adıyla açılan sosyal medya hesabından aile fotoğrafı ile birlikte yapılan açıklama da “İyi akşamlar değerli yardımsever arkadaşlar. Bu akşam itibari ile Amerika’daki hastanenin bizi kabul etmesi için gerekli olan 455.000 dolar’lık kısmı toplanmış bulunmaktadır. Bu kadar kısa sürede toplanması hayallerimizin de ötesindeydi. Sizin desteğiniz bizi daha da umutlandırıp güç verdi. Umarız bu ilk adım olan tedavi sürecini başarıyla atlatıp nakil aşamasına geçeceğiz. Sizin sayenizde kampanyamız başarıyla tamamlanmıştır. Sayfamız açık kalacak olup mümkün olduğunca süreçle ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağız. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederiz. Dualarınız ve yardımlarınız için Allah sizlerden razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin” denildi.
6 Ocak’ta konsolosluk randevusu olan Arda, vize işlemlerinin ardından en kısa zamanda tedavi için yolculuğa çıkacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    8°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç