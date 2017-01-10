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10 Ocak 2017 11:40

Türkiye’nin seferber olduğu Arda’nın Amerika yolculuğu başladı

Türkiye’nin seferber olduğu Arda’nın Amerika yolculuğu başladı

10 Ocak 2017 11:40

Bursa’da ’lösemi’ teşhisi konulan 10 yaşındaki Arda Adalı, gerekli paranın toplanmasının ardından tedavi için Amerika’ya gidiyor.
Aralık ayında sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasında tedavisi için gereken 455 bin dolar para yardımseverlerin katkılarıyla toplandı. Arda, vize ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından Amerika’ya hareket etti. Arda’nın sosyal medya hesabından İstanbul Atatürk Havaalanı’nda olduklarını bildiren aile, “Merhaba arkadaşlar. Arda’mız için ufacık olan umut ışığı sizlerle birlikte kocaman oldu. Arda sizlerin maddi ve manevi desteği sayesinde şu an tedavi olmak için hayalindeki uçağa binmek üzere. Arda için desteği ve emeği geçen bütün dostlarımıza ve doktorlarımıza sonsuz teşekkürler. Biz şimdi Arda’yı Seattle’daki dostlarımıza ve doktorlara emanet ediyoruz. Arda için dualarınızı esirgemeyin” dedi.



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