ayağında hayata geçirilen İŞKUR teşviklerini açıkladı. Türkmen, Türkiye’deki bulut bilişim, siber güvenlik uzmanı ve veri tabanı analisti gibi mesleklerde yeterli sayıda eleman yetiştirme vazifesinin İŞKUR‘a verildiğini söyledi.

İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, Milli İstihdam Seferberliğinin 2. fazı kapsamında hayata geçen İŞKUR teşvikleri ile İŞKUR istatistikleri açıklandı. Milli İstihdam Seferberliğinin en önemli argümanlarından birinin işbaşı eğitim programları olduğunu ifade eden İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, “Temmuz 2018 sonu itibariyle 6 bin 237 işsiz, işbaşında çalıştırarak mesleki beceri kazanmaya başlamıştır. En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerimiz, 1 katılımcıyı programa dahil edebilmektedir. Katılımcılara cep harçlığı olarak her fiili gün için 61 lira 65 kuruş aylık düzende İŞKUR tarafından ödenmektedir. Programlarımız imalat sektöründe 6 ay, hizmet sektöründe 3 ay süreli uygulanmaktadır. Firmaların, katılımcıların en az yüzde 50‘sini program sonunda istihdam etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Programa başvurmak isteyen firmalar, iskurisbasi.org adresinden randevu alarak işlemlerini seri şekilde başlatabilecektir” dedi.

"Bulut bilişim ve siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek"

Muhabir mesleğinde İşbaşı eğitim program süresi, 3 aydan 9 aya çıkarıldığının da müjdesini veren Türkmen, “Böylece, yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesine önemli bir katkı sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan dijital mesleklerde, genç adayların yetiştirilmesi amacıyla, dijital odaklı işbaşı eğitim programlarımız başlamıştır. Türkiye’de bulut bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı, veri tabanı analisti gibi mesleklerde yeterli sayıda nitelikli iş gücü yetiştirme vazifesi İŞKUR‘a verilmiştir. AR-GE Merkezleri, Tasarım Merkezleri; Teknoloji Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde, dijital mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim program süresi, 9 aya yükseltilmiştir. Katılımcılara ödenecek günlük cep harçlığı ise 75 lira’ya çıkarılmıştır. Bu kapsamda, programa katılabilecek yaş grubu ise 18-29 yaş aralığındadır” diye konuştu.

"400 lira çocuk bakım desteği"

Kadın istihdamının önündeki engellerden biri ise çalışma süresi boyunca çocukların bakım sorunu olduğuna değinen Türkmen, “Bu yönde, seferberlik kapsamında kurs ve programlara katılan annelere, çocuk bakım desteği sunuyoruz. Bu bağlamda, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek kurs ve işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlarımıza bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira çocuk bakım desteği ve kreş desteği, program süresince İŞKUR tarafından karşılanacaktır” şeklinde konuştu.

İŞKUR ile TOBB arasında ‘Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü’ imzalandığını belirten Türkmen, “Teorik eğitim sürecini başarı ile bitiren kursiyerler, devamında iş gücünü talep eden iş yerlerinde uygulamalı eğitime tabi tutulacaktır. Bu şekilde, kursiyerler, tüm eğitim süreçlerini tamamlayarak en az yüzde 50’si iş gücü talep eden iş yerlerinde istihdam edilecektir. Eğitimler, en fazla 8 ay süreyle planlanacaktır. Kurslara katılacak işsizlere, günlük 61 lira 65 kuruş, cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Firmaların nitelikli iş gücü yetiştirmelerinde MEGİP önemli bir can simidi olacaktır” dedi.

Türkmen, “İmalat sektöründeki esnafımız kuruma kayıtlı, 18-25 yaş aralığındaki işsiz gençleri, 2017 yılı ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak işe almaları halinde, ücret desteğinin yanı sıra vergi ve prim desteğinden de faydalanabilecektir. Destek tutarı brüt asgari ücret seviyesinde olacaktır. Teşvik; 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında işe alınanları kapsayacaktır. Bu teşvik ile kişi başına Brüt asgari ücret üzerinden, prim desteği SGK tarafından, vergi desteği maliye tarafından, bin 603 lira 20 kuruşa kadar ücret desteği ise İŞKUR tarafından karşılanacaktır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve şartları sağlayan esnafımız, en fazla 2 kişi için bu destekten yararlanabilecektir” şeklinde konuştu.

Bursa İŞKUR olarak yıl içerisinde gerçekleştirdikleri istatistikleri de açıklayan Türkmen, “Ocak-Temmuz 2018 döneminde 7 bin 945 işyerini ziyaret ederek işverenlerimiz istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirilmiştir. İşverenler tarafından İŞKUR ‘a bildirilen açık iş sayısı, 64 bin 561 olup bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artış gerçekleşmiştir. İŞKUR aracılığı ile işe yerleşen kişi sayısı 28 bin 59 olup bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artış gerçekleşmiştir. İŞKUR kurs ve programlardan faydalanan işsiz sayısı 14 bin 696 olup bir önceki yılın aynı dönemine göre yüze 33 oranında artış gerçekleşmiştir. İşsizlik ödeneği başvuru sayısı, 31 bin 39 olup bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında azalış gerçekleşmiştir. İşsizlik ödeneği aktif alan kişi sayısı ise 21 bin 451 olup bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında azalış gerçekleşmiştir” diye konuştu.