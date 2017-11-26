TÜRSAB Başkan Adayı Erdem: “Ulusoy’un çekilmesi bir senaryodur”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurulunun ertelenmesine tepki gösteren TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, “Biz bugün kongre için geldik. Ancak kongrede herhangi bir hazırlığın yapılmadığını gördük. Salonun kapalı olduğunu görünce TÜRSAB merkezini aradık. Hiç kimseye haber vermeden yönetim kurulu kongreyi erteleme kararı almış. Yönetim kurulları, genel kurul yapmaya yetkili kılmış ancak ertelemeye yetkili kılmamıştır. Bu erteleme hem sebepsiz hem de yetkisiz bir şekilde çıkartılmıştır. Şuanda yönetici ve başkan olan arkadaşlar, kazanamayacaklarını bildikleri için kendilerine daha uygun bir zemin hazırlamak için böyle bir yola başvurmuşlardır” dedi.

Kendilerinin mağdur edilerek yasal olmayan bu kararın alındığını ifade eden Erdem, “Hukuki zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yarın itibariyle YSK ve mahkemeye giderek şikayette bulunacağız. Çünkü bu seçimin ertelenmesi için bir sebep yoktur. Türkiye hukuk devletidir. Tek adam zihniyeti bu karar ile birlikte bizim ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamıştır. Biz genel kurula çiçeklerle, birlik beraberlik anlayışı ile gitmeyi düşünüyoruz. Kavga bizim işimiz değil. İddia edilen kavga olur söylemlerine kesinlikle katılmıyoruz. Biz tam tersine kazanan kim olursa olsun çiçeklerle uğurlamayı düşünüyoruz. Bu kazanan Ulusoy’da olabilir, bizde olabiliriz, başkası da olabilir” diye konuştu.

Başkan Ulusoy’un adaylıktan çekildiğini ve seçimi ertelediğini açıklamasının altında yatan başka sebepler olduğunu belirten Erdem, “Kaybettiğini anlayınca gerekçe olarak kavga ve dövüşü göstererek seçimi erteliyor. Hangi tarihe ertelediği de belli değil. Kendine uygun bir zemin hazırlayıp tekrar aday olacaktır. Aday olmayacağını açıklamasının yanı sıra seçimi ertelemesi anlamsız ve gereksizdir. Camia tekrar beni istiyor diyerek geri gelmeyi düşünüyor. Her seçimde yaptığı senaryoyu oynuyor” şeklinde konuştu.