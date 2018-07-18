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18 Temmuz 2018 17:49

TÜRSAB Güney Marmara YTK’da Saraçoğlu dönemi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu (YTK) seçimini Murat Saraçoğlu’nun listesi kazandı.

TÜRSAB Güney Marmara YTK’da Saraçoğlu dönemi

18 Temmuz 2018 17:49


Geçmiş dönem başkanı Mehmet Akkuş ile Murat Saraçoğlu’nun listelerinin yarıştığı seçimlerde 168 üye oy kullandı. TÜRSAB Genel Merkezi’nden Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan’ın divan başkanlığında ve TÜRSAB 2. Başkanı Hasan Erdem ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir’in de katılımıyla gerçekleştirilen genel kuruldaki seçimde Murat Saraçoğlu’nun listesi 96 oy, Mehmet Akkuş’un listesi de 71 oy aldı. Seçim sonucu, TÜRSAB Güney Marmara YTK şu isimlerden oluştu:


"Murat Saraçoğlu, Erol Bodur, Gülşen Erice, Ömer Eski, İpek Yiğit Türkkan, Hüseyin Salih, Hasan Uz."


"Yedekler: Ekrem Aladağ, Engin Balta, Ceyhun Şentürk, Beyti Kesim, Mücahit Tetik, Erdoğan Nadir, Melek Baturkan."




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