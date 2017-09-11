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11 Eylül 2017 16:39

Tutinli çocuklar İznik Belediyesi ile erkekliğe ilk adımı attı

Bursa’nın İznik Belediyesi, kardeşlik protokolü imzaladığı Sırbistan Sancak Bölgesi’nde yer alan Tutin şehrinde toplu sünnet şöleni tertipledi.

Tutinli çocuklar İznik Belediyesi ile erkekliğe ilk adımı attı

11 Eylül 2017 16:39


60 çocuğun sünnet edildiği şölende renkli görüntüler yaşandı. Sünnet olan çocuklar hediyelerini İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın elinden aldı. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten sünnette Kur’an-ı kerim okurken, şölende konser veren İznik Mehter Takımı uzun süre ayakta alkışlandı.


İznik Belediye Başkanlığı’nın kalabalık bir heyetle gittiği kardeş şehir Tutin’deki sünnet şölenine AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulkadir Karlık da katıldı.


Her iki ülkenin kardeş ve bir olmasının büyük mimarı olan Fatih Sultan Mehmet Han’ı anarak konuşmasına başlayan Başkan Osman Sargın, “Bu bölgenin Müslüman olması için canla başla mücadele eden Sancak beylerini rahmetle anıyorum. Türkiye’nin karşısına çıkan her türlü hain terör örgütlerine karşı bizlerin yanında olan Sancaklı ve Boşnak kardeşlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. 550 yıl evvel başlayan bir dostluğumuz var, kültür birliğimiz ve inanç birliğimiz var. Bu inanç birliği içerisinde biz tek bir milletiz. Bu inançta dostluk var, kardeşlik var, yardımlaşma ve yaratılanı yaratandan ötürü sevmek var. Büyük bir mazide başlayan dostluğumuz imzaladığımız kardeşlik protokolü ile maziden atiye kadar devam edecek” dedi.




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