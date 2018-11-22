Tuvalet ihtiyacını gideremeyen Suriyeli bebek 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Doğar doğmaz çok az beslenebilen ve tuvalet ihtiyacını gideremeyen Suriyeli Ömer bebek, VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde 3 saatlik başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Suriyeli Ahmed-Esra El Hattab çifti, 2 yaşındaki Vefa ve 4 yaşındaki Halit adlı çocuklarının ardından dünyaya gözlerini açan çocukları Ömer'in ‘hirch-sprung' denilen hastalığa yakalanmasıyla perişan oldu. Henüz bir günlükken VM Medical Park Bursa Hastanesi'ne sevk edilen Ömer El Hattab, teşhis ve ön hazırlıktan hemen sonra ameliyata alındı.

3 saat süren zorlu ama bir o kadar da başarılı bir ameliyata imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Ünal Adıgüzel, “Hirchsprung hastalığı, bağırsağın özellikle son kısmının sinir hücresinden yoksun olmasıdır. Bağırsakta felç durumu vardır. Ömer, bağırsakların çalışmaması ve tuvaletini yapamama şikâyetiyle getirilmişti. Kilosu çok düşüktü, 2 kilo 400 gram ağırlığında doğmuştu. Normal şartlarda bağırsağın geçici olarak dışarı alınması gerekiyordu. Kilo almasını bekleyip ameliyatını yapmak ve sonra bağırsağı kapatmak gerekiyordu. Ama biz klasik yolun biraz dışına çıkarak tek seansta ameliyat ettik. ‘Transanal endorectal pull-through' yöntemiyle karnını hiç açmadan, sadece popodan müdahaleyle 40 santim bağırsağını çıkartıp normal bağırsağı yerine getirdik. Bir gün sonra beslenmeye başladı ve bir haftada taburcu oldu” dedi.

Ameliyatın önemine dikkati çeken Adıgüzel, “Yeni doğan döneminden bu ameliyat yapılıyor ama düşük ağırlıktaki bebekler için nadir yapılıyor. İnanılmaz bir kurtuluş diyebiliriz. Çocuğu, incitmeden ve 2-3 ameliyata ihtiyaç kalmadan ailesine sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Çocuklarının rahatsızlığıyla paniğe kapıldıklarını söyleyen baba Ahmet Ömer (26), VM Medical Park Bursa Hastanesi'ndeki ameliyatla kâbustan uyandıklarını belirterek, “Başta Doktor Ünal Adıgüzel'e, tüm hemşire ve sağlık personeline yürekten teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun. 3'üncü çocuk sevinci, kursağımızda kalmıştı. Ömer ile kendi çocukları gibi ilgilendiler. Bu kadar kısa sürede taburcu edilmesi bizi çok sevindirdi. Beslenince 2 kilo 750 gram ağırlığına da geldi. Oğlumuz yeniden hayata döndü. VM Medical Park ailesine şükran borçluyuz” dedi.