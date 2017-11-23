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23 Kasım 2017 13:54

Uçağın düşmesini engelleyen harekat memuresine başarı belgesi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, jet uçağının düşmesini engelleyen genç hareket memuresi konuştu.

Uçağın düşmesini engelleyen harekat memuresine başarı belgesi

23 Kasım 2017 13:54


Yenişehir Havaalanı’ndan kalkmaya hazırlanan özel bir jet uçağı, hareket memuresi Emine Danış’ın dikkati sayesinde düşmekten kurtuldu. Emine Danış, “Geçen hafta cuma günü yurt dışından gelen bir uçağın uçuşu vardı. Yolucu işleminin uzamasının ardından yolcular ve kaptanla birlikte uçağa geçtik. Kaptan uçağı çalıştırmak için kokpite girdi. Havanın kararması ile uçakta bulunan pitodlar çok net gözükmüyordu. Kılıfları fark ettim. O anda kendimi kaptana göstererek olayı fark ettirmeye çalıştım. Fakat kaptan fark etmedi, hemen pitodlardaki kılıfların birini çıkararak kaptana gösterdim. Bunun üzerine uçağımız kapıyı açtı. Kaptan diğer pitodlardaki kılıfları da toplayarak uçağa döndü ve motoru çalıştırma işlemine başladı” diye konuştu.


Uçakta toplam 3 yolcu olduğunu söyleyen Danış, “Eğer dikkatli olmasaydık can kaybı yaşanabilirdi. Bu bize Birgen Air olayını hatırlattı” dedi.


Hareket memuresi Emine Danış’ı Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu başarı belgesi ile ödüllendirdi.




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