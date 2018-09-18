Uçan köpek Oscar

Bursa'da düzenlenen Havacılık Festivali'nde renkli görüntüler yaşanırken, 3 yaşındaki köpek 'Oscar' da uçmanın keyfini yaşadı.

Havacılık Kulübü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Havacılık Festivaline yurt dışından ve Türkiye'nin birçok bölgesinden yüzlerce paraşütçü katıldı. İki gün boyunca gökyüzünün rengarenk olduğu uçuşlarda renkli görüntüler yaşandı. Festivale katılan paraşüt pilotu Volkan Tekin ve kendisi gibi paraşütçü olan eşi Elif Tekin'in 3 yaşındaki Cavaller cinsi köpekleri 'Oscar' da gökyüzünde uçmanın keyfini yaşadı. Sahipleriyle uçan Oscar, kaskını da takarak 500 metre yükseklikteki Erkızı tepesinden havalandı. Sahipleri ile birlikte yaklaşık 25 dakika boyunca havada kalan Oscar, festivalin en renkli siması oldu.