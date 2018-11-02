ÜÇGE, raf sektörünün ilk ve tek tescilli Ar-Ge merkezi oldu

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan, yüzde yüz Türk sermayeli ÜÇGE, sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek Ar-Ge Merkezi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylanan ÜÇGE, yenilikçi gücünü ve dünya standartlarındaki sistematik gelişimini de bir kez daha tescillemiş oldu.

42 yıllık geçmişe uzanan deneyimi ile mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri sektörünün köklü firması ÜÇGE, kurulduğu günden bu yana büyük önem verdiği teknoloji ve inovasyon yatırımlarını AR-GE Merkezi çatısı altında sistematik şekilde sürdürmeye devam edecek. ÜÇGE Ar-Ge Merkezi bünyesinde yer alan 40 kişilik profesyonel Ar-Ge ekibi hem sektörün gelişimi hem de global pazarda Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için fikir üretiyor, tasarlıyor ve proje geliştiriyor.

“Sektörün ilkleri ÜÇGE imzası taşıyor”

Sektöründe ilk ve tek AR-GE Merkezi olmanın gururunu yaşadıklarını belirten ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş. Genel Yönetmeni Esra Güven, ÜÇGE'nin kurulduğu günden bu yana sektöründe ‘ilk'leriyle bütünleşmiş, üretim, teknoloji, AR-GE, inovasyon ve patent alanlarında sürekli proje üreten, yenilikçi ürünlere imza atan bir firma olduğunun ve kazancının yine sektörü daha da geliştirecek yatırımlara yönlendirildiğinin altını çizdi.

“Uluslararası rekabet üstünlüğümüz inovasyon gücümüzden geliyor”

Yerel ve ulusal markalarla birlikte dünya perakende sektörünün önemli markalarının da mağaza ekipmanları ve raf sistemlerinde ÜÇGE'yi tercih ettiklerini belirten Güven, ÜÇGE'nin uluslararası rekabet üstünlüğünün inovasyon gücünden geldiğini vurguladı. Güven ayrıca “Devletin firmalara teknoloji, Ar-Ge ve patent çalışmalarında önemli destekleri bulunmaktadır. Bu desteklerden de yararlanarak her firma mutlaka kendini geliştirmelidir. Kendi kendine yeten, fikir üreten, teknoloji satan bir toplum olma yolunda, taklit ve birbirini batırma politikasından uzaklaşarak, teknoloji ve AR-GE projelerine odaklanıp markalaşma yolunda çaba gösterilmedir” dedi.

Ar-Ge stratejileri hakkında açıklamada bulunan ÜÇGE Ar-Ge Merkezi Direktörü Serdar Şahin, “ÜÇGE'nin uzun vadeli Ar-Ge stratejilerinde, geleceğin perakendesine yönelik otomasyon ağırlıklı ve rekabetçi ürünler geliştirmek, geliştirilen tasarım ve prosesler ile birlikte ürün maliyetlerini düşürmek, gelişen dünyada enerji verimliliği yüksek, karbon ayak izini azaltan ürün ve prosesler geliştirmek, Ar-Ge çatısı altında üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi işbirliklerimizi geliştirmeye odaklanılmıştır. ÜÇGE'nin vizyonu ve sürdürülebilir rekabet stratejileri paralelinde, hizmet verdiğimiz sektörlere, ülkemize ve dünyamıza sürekli değer katma hedefiyle tüm bölümlerimizle birlikte ortak bir sinerji ile ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.