ÜÇGE sponsorluğunda yarışan Başo-Menderes ekibi şampiyonluk serisine devam ediyor

ÜÇGE sponsorluğunda yarışan pilot Emrah Ali Başo ve Gürkal Menderes, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 39. İstanbul Rallisi kapsamında Ali Sipahi Ralli Kupası klasmanında birincilik serisine yeni bir halka daha eklerken, kategori 4 birinciliğinin de sahibi oldu.

20-21 Ekim tarihlerinde 46 ekibin iştirakiyle yapılan yarışı 28 ekip tamamladı. Son gün yağmurlu havanın sebep olduğu zorluklara rağmen Başo-Menderes ekibi Ali Sipahi klasmanında birincilik kupasını kaldırdı. Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası son yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi 2018, 17-18 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek.