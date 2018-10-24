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ÜÇGE sponsorluğunda yarışan Başo-Menderes ekibi şampiyonluk serisine devam ediyor

ÜÇGE sponsorluğunda ve Ford Motorsport Turkey adına yarışan pilot Emrah Ali Başo ve Gürkal Menderes, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6.

ÜÇGE sponsorluğunda ve Ford Motorsport Turkey adına yarışan pilot Emrah Ali Başo ve Gürkal Menderes, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 39. İstanbul Rallisi kapsamında Ali Sipahi Ralli Kupası klasmanında birincilik serisine yeni bir halka daha eklerken Kategori 4 birinciliğinin de sahibi oldu.


20-21 Ekim tarihlerinde 46 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen yarışı 28 ekip tamamladı ve özellikle son gün yağmurlu havanın sebep oyduğu ekstra baskıya rağmen Başo-Menderes ekibi Ali Sipahi klasmanında birincilik kupasını kaldırdı.


Ralli sezonunun son yarışı Kocaeli'de


Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası son yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi 2018, 17-18 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilecek.

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