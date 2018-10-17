ÜÇGE teknolojiyi zirveye taşıdı

Sektörünün öncü firması ÜÇGE Elektronik, perakendeye elektronik alanında güçlü çözümler üreten dünya devi DIGI'nin teknolojilerini perakendenin zirvesiyle buluşturdu.

1994 yılından bu yana “100 yüzde doğru ürün, yüzde 100 doğru çözüm” misyonuyla perakende ve gıda sektörüne makine ve sistem tedariki yapan ÜÇGE Elektronik A.Ş., temsilciliğini yürüttüğü diğer markalarla beraber, bu yıl distribütörü olduğu DIGI'nin son teknoloji ürünlerini GPD-Ortak Gelişim Kongresi'nde perakende sektörünün beğenisine sundu.

ÜÇGE Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Tuncer, ÜÇGE Elektronik olarak gıda üretimi ve perakende çözümlerinde müşterilerin beklentilerine cevap verecek dünyada en ileri teknoloji ne ise ÜÇGE Elektronik olarak takip ettiklerini ve Türkiye perakende sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti. Tuncer, perakende endüstrisi otomasyonu alanında dünya lideri olan ve inovasyona dayalı gelişmiş teknolojileri ile sektörün yeni standartlarını belirleyen Japon elektronik devi DIGI ile bu yıl başlayan stratejik iş birliği kapsamında Türkiye perakende sektörüne çözüm üretme yolunda birlikte ilerlediklerini de belirtti.

Perakende alanında, DIGI markası ile günümüz ve geleceğin trendleri ile ilgili çözümlerin sunumunu yapan ÜÇGE Elektronik A.Ş., yönetim, izlenebilirlik, maliyet iyileştirme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik konularında öne çıkan ürünlerin tanıtımını yaptı.

ÜÇGE Elektronik A.Ş. Endüstriyel Ürün & Proje Müdürü Ali Emin Eskiçırak da ürünler hakkında verdiği bilgide “Speed ID özelliği sayesinde, personelin gün içerisindeki satış faaliyetleri ve müşteri ile olan ilgisi izlenebilir ve yönetilebilir sonuçlar üretilecek veriler elde edilebilir. Akıllı terazilerle çalışacak personelin uzaktan eğitimleri yapılabilir, personel ürün numarasını ezberlemek ve teraziye girmek zorunda kalmadan Hi-Touch özelliği ile ürünü yanlışlık yapmadan terazide çağırır, tartar ve etiketler. Terazilerle haberleşebilen elektronik etiketlerde, fiyat farklılıkları nedeniyle oluşabilecek müşteri memnuniyetsizlikleri ve alışverişten vazgeçme maliyetleri sıfırlanır. Linerless Etiket kullanımıyla, aynı etiket rulosunda iki kata kadar etiket kapasitesi sayesinde daha az duraklama sağlar. Termal kafaya zarar veren boya etkisinden arınmış etiket özelliğiyle uzun ömürlü baskı sağlanır. Uzun içerikli ürünler için uzun, kısa içerikli ürünler için kısa etiket basmaya yarayan, otomatik etiket boyutlandırma sayesinde, farklı etiket stoklarına ve stok maliyetlerine son verir, kağıt sarfiyatını azaltır. Dahası, müşteriye satın almış olduğu üründen pişirebileceği yemeklerle ilgili tarifi de Linerless etiket sayesinde, fiş veya etiket değiştirmeden, aynı etikete çıktı alarak müşteriye vermek mümkün olur. Self servis teraziler sayesinde, operatör maliyetleri düşürülür. Bu iki ayrı uygulama ile de ayrı bir müşteri deneyimi sağlanmış olur. ESL (Electronic Shelf Label: Elektronik Raf Etiketi), fiyat değişimleri sırasında yaşanacak karışıklıklara, sarf malzeme ve personel meşguliyetinden kaynaklı maliyetlere son vermektedir. Hızlı ve doğru fiyat değişimi ile etiket fiyatlarının kolay yönetimi söz konusudur. ESL ve DIGI Terazi kombinasyonu ile, rafta ayrı, terazide ayrı, kasada ayrı fiyat kargaşasına son vermektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için, kaynakların verimli kullanımını sağlayan ve kağıt sarfiyatına son veren bir sistemdir” dedi.