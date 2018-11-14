ÜÇGE ve TEGV, çevre için el ele verdi

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ÜÇGE, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte anlamlı bir proje için el ele verdi. ÜÇGE'de başlatılan “elektronik hurda toplama sosyal sorumluluk projesi” ile TEGV' in “Atma, bağışla” sloganı ile yürüttüğü kampanyaya destek verilecek. Proje çerçevesinde elektronik hurda ürünlerin toplanması ve geri dönüşümü ile çevre için oluşan zararı azaltırken, elde edilen gelirle de eğitime ihtiyacı olan çocuklara destek olmak hedeflendi.

ÜÇGE İcra Kurulu Üyesi Seçkin Yüksel, sosyal sorumluluk projesi hakkında yaptığı açıklamada, “ÜÇGE Ailesi olarak sosyal sorumluluk kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlamlı projeyi de TEGV ile birlikte hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. ÜÇGE çalışanlarımız ve yakınlarının desteği ile gerçekleştireceğimiz "Atma Bağışla" kampanyası için arızalı veya kullanım dışı da olsa geri dönüştürülebilen her türlü elektronik cihaz toplanacak. Bu kapsamda cep telefonu, masaüstü ve dizüstü bilgisayar, bilgisayar parçaları ve çevre birimleri, tablet, monitör, ses, görüntü ve müzik sistemleri, DVD okuyucu ve uydu alıcılar, yazıcı, elektrikli ev eşyası, adaptör, kablolar ve bahsi geçmeyen tüm elektrikle çalışan ürünler değerlendirilecek. Elektronik cihazlar kullanılamayacak duruma geldiğinde elektronik atık sayılmaktadır. Elektronik atıklar, çevreye zarar verdikleri için geri dönüşüme gönderilmelidir. Biz de daha yeşil bir Türkiye ve çocuklarımızın eğitimine destek için bu projeyi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.