Üçüncü kattan atlama anı kameralara yansıdı

Olay anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Emin A. (27), dün gece kent meydanındaki alışveriş merkezine gitti.

Bir süre alışveriş merkezinde gezen genç, 3’üncü kattaki korkuluğun üzerine çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Zemin katta yürüyenlerin önüne düşünce korku ve paniğe neden olan Emin A., ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi tarafından uzun süre kalp masajı yapılan genç, ambulansla götürüldüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Emin A.’nın cesedi cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.