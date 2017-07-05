Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 12:47

Üçüncü kattan atlama anı kameralara yansıdı

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen genç, bir alışveriş merkezinin 3’üncü katından atlayarak hayatını kaybetti.

Üçüncü kattan atlama anı kameralara yansıdı

05 Temmuz 2017 12:47

Olay anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.


Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Emin A. (27), dün gece kent meydanındaki alışveriş merkezine gitti.


Bir süre alışveriş merkezinde gezen genç, 3’üncü kattaki korkuluğun üzerine çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Zemin katta yürüyenlerin önüne düşünce korku ve paniğe neden olan Emin A., ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi tarafından uzun süre kalp masajı yapılan genç, ambulansla götürüldüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Emin A.’nın cesedi cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!