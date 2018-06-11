UEDAŞ bayrama hazır

Ş. (UEDAŞ), Ramazan Bayramı süresince kesintisiz enerji sağlamak için ek mesai yapacak. UEDAŞ acil müdahale birimi, 547 personel 182 ekip ve 128 araçla Ramazan Bayramı süresince vatandaştan gelen talepleri anında değerlendirecek.

Ramazan Bayramı’nda enerji kesintisi olmaması için çalışmalarına hız veren Ş. (UEDAŞ), elektrik dağıtım sisteminde yaşanabilecek enerji kesintilerine karşı anında müdahale için de gerekli önlemlerini aldı.

Türkiye’nin öncü enerji şirketleri arasında yer alan Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ Ramazan Bayramı’nda vatandaşa kaliteli enerji ulaştırabilmek için var gücüyle çalışacak. Vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için önlemlerini artıran UEDAŞ, Ramazan Bayramı süresince planlı kesintileri iptal ederek kesintisiz enerji sağlayacak.

Vatandaştan gelen talepler anında değerlendirilecek

Hizmet bölgeleri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da özellikle şebekeye gerçekleştirdiği yatırım miktarını artıran UEDAŞ, enerjinin kesintisiz olması için çalışmalarını da sürdürüyor. Bayramda hizmet bölgelerindeki nüfus artışını da dikkate alarak, elektrik kullanımının yoğun olabileceği yerleri belirleyen ekipler, herhangi bir enerji kesintisi olmaması için alarma geçti.

Şirket bu doğrultuda, periyodik bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek, Ramazan Bayramı’na hazırlandı. UEDAŞ, bayram tatili boyunca elektrik dağıtım hizmetinde herhangi bir aksama olmaması ve müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için ekipman ve personel planlamasını da önceden yaparak tüm tedbirleri aldı. UEDAŞ, 547 personel, 182 ekip ve 128 araçla vatandaştan gelen talepleri anında değerlendirerek, gerekli müdahaleyi gerçekleştirecek. Alo 186 ve UEDAŞ Çağrı Merkezi’nden gelen talepler 24 saat çalışma esasına göre değerlendirilecek.