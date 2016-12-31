UEDAŞ ‘kesintisiz enerji’ için sahada

Güney Marmara Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor. Yoğun devam eden kar yağışında Genel Müdürlükte oluşturulan kriz masası sayesinde ekiplerin hareket kabiliyeti artırılarak arızlara anında müdahale sağlanmaya çalışılıyor.

UEDAŞ, elektrik dağıtımının aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler karla kaplı bölgelerde çok zor doğa koşullarında güçlükle ilerleyerek arızaları gidermeye çalışıyor.

UEDAŞ’ın dört ili kapsayan görev alanında planlanan çalışma programı çerçevesinde gece gündüz çalışan elektrik arıza ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek ağırlığı kırsalda yer alan enerjisiz bölgelere anında müdahale ediyor.



UEDAŞ ekipleri 7/24 görevde

Uludağ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Mesut Efe yaptığı açıklamada, arıza ekiplerinin tam kadro olarak sahada olduğunu belirterek, “Türkiye genelinde etkisini gösteren kar yağışına bağlı olarak bölgemizde de 2 gündür yüksek kesimlerde aşırı kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. Yüksek kesimlerde dağlardan tepelerden giden Enerji Nakil hatlarımızda buz yükü dolayısıyla hasarlar oluşmakta ve devam eden yağış dolayısıyla yollar kapalı olduğundan bazı noktalara ulaşılamamaktadır. Karayolları ekiplerinin açabildiği yollarda zor kış koşullarına bağlı olarak elektrik dağıtım hizmetinin aksamaması için kriz masası oluşturduk. Kar, tipi ve fırtına nedeniyle elektrik dağıtım hatları ve şebekelerinde oluşan arızalara tüm saha ekiplerimizle 7/24 çalışarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösteriyoruz. Hizmet bölgemizdeki 4 ilde 673 çalışan arıza ekiplerimize bakım yüklenicilerimiz ve diğer birimlerde çalışan personellerimizle destek vererek çalışan sayısını neredeyse 2 katına çıkararak tüm şartları zorlayarak arızalara anında müdahale ediyoruz. Kar durduğu anda çok hızlı bir şekilde toparlanacağız. Müşterilerimiz bize kesintilerle ilgili çağrı merkezimiz mobil uygulamamız ve sosyal medya hesaplarımızdan 7/24 ulaşabilirler” dedi. Kesintisiz enerji akışı için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Efe, ayrıca yılbaşı tatili süresince elektrik kesintisi yaşanmaması için ana merkezlerde gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti. Başta Bursa olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde 35.501 km alanda toplamda 2.9 milyon müşteriye hizmet veren 11 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ve Türkiye’nin 4. büyük dağıtım şirketi konumunda.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) 35.501 km2 alanda; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde yaklaşık 2,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor. 2010 Eylül’ünde özelleşen şirket Limak Holding bünyesinde bulunuyor.