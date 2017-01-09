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09 Ocak 2017 12:56

UEDAŞ kimsesiz çocuklar için sahneye çıktı

UEDAŞ kimsesiz çocuklar için sahneye çıktı

09 Ocak 2017 12:56

Güney Marmara’nın elektrik dağıtım şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Tamamı UEDAŞ personellerinden oluşan Tiyatro Grubu tarafından sergilenen oyunun geliri kimsesiz çocuklara bağışlandı.
Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Ömer Naci Topçu tarafından yazılan, Murat Deniz’in yönettiği, Romeo Juliet oyunundan uyarlanan bir perdelik komedi oyunu "Juliet’in 42 Saati", Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda sahnelendi. Oyunun geliri Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü himayesindeki kimsesiz çocuklara aktarılacak. Oyunda firmanın çeşitli birimlerinde görev yapan çalışanlar rol aldı. UEDAŞ çalışanları profesyonel oyunculara taş çıkarttı.
Tiyatro gösterisini UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü Erkut Öneş ve Müdür Yardımcısı Orhan Bayrak’ın yanı sıra UEDAŞ personelleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık 350 kişi izledi. Genel Müdür Mesut Efe, “Personellerimizin ortak çalışmasıyla sahnelenen bu gösteri, önemli bir faaliyet olmanın ötesinde, birlikte çalışıp birlikte üreterek onların kişisel gelişimlerini de destekliyor. Çalışanlarımızın sahneledikleri gösterinin gelirini kimsesiz çocuklara bağışladı” dedi.
Sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Efe, tiyatro oyununun değişik illerde sahneleneceği bildirdi.
Oyuncuları tebrik eden Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe’ye plaket takdim etti.
18 kişinin rol aldığı oyun 6 aylık ortak çalışmanın eseri. Tamamı personellerinden oluşan Tiyatro Topluluğu hazırlık süresince profesyonel diksiyon ve drama eğitimi aldı.



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