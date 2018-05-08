UEDAŞ kütüphanesi oyunlarla açıldı

Şenlik havasında geçen açılışta çocukların yüzleri boyandı, kurulan oyuncaklarla gönüllerince eğlendi.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), 2014 yılından bu yana sürdürdüğü “Bi Kitap, Daha Aydınlık Bi Hayat” sosyal sorumluluk projesiyle okumaya hevesli çocukların hayatlarına dokunuyor.

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nden de gönüllü öğrencilerin destek verdiği proje kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Orhaneli Termik Santrali İlkokuluna toplamda 2 bin kitabın yer aldığı kütüphane kuruldu. 140 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, UEDAŞ gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan proje ekibiyle boya, badana gibi işlemleri de gerçekleştirerek, okulun fiziki imkânlarının gelişimine de katkı sundu. Üniversite öğrencileri çocukların yüzlerini istediklerini gibi boyadı. Patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edilen minik öğrenciler, gönüllerince hoşça vakit geçirdi. Eğlenceli oyun aktivitelerinin ardından, UEDAŞ yöneticileri oluşturulan kütüphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

14 köy okulu kütüphaneye kavuştu

UEDAŞ’ın 2014 yılında başlayan ’Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat’ projesi kapsamında, bugüne kadar 14 köy okulu kütüphaneye kavuşurken, toplamda 30 binin üzerinde kitap çeşitli okullardaki kütüphanelerde öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlaması için raflardaki yerini aldı. Başta eğitim olmak üzere, kültür, sanat ve spor alanında önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren UEDAŞ, sosyal sorumluluk projelerinde üniversite işbirliklerine önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor.