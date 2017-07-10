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10 Temmuz 2017 10:12

UEDAŞ muhtarları dinledi

Uludağ Elektrik Dağıtım A.

UEDAŞ muhtarları dinledi

10 Temmuz 2017 10:12

Ş (UEDAŞ) yetkilileri, Yıldırım ilçesi mahalle muhtarıyla bir araya geldi.


UEDAŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü Değerlendirme Toplantısı çerçevesinde Yıldırım İlçesi Muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların talep ve beklentilerini dinledi. Toplantıya Genel Müdür Gümüşlü’nün yanı sıra, Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, Yatırım Direktörü Bora Özçelik, Yıldırım İşletme Müdürü Ahmet Berk, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Yıldırım Sistem İşletme Mühendisi Hakan Ocak ve 60 civarında mahalle muhtarı katıldı.


Değerlendirme toplantısında ilgili birim müdürleri ilçedeki yatırım ve hizmetler hakkında bilgiler verirken, muhtarlar da mahallelerindeki sorun ve talepleri dile getirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada hizmet kalitesinin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden İbrahim Gümüşlü, müşteri odaklı yönetim anlayışı içerisinde hareket ettiklerini belirterek, “UEDAŞ olarak 7 yılda bölgemize 1 milyar 500 milyon lira yatırım yaptık. Yıllık yatırımlarımız normal şartlarda Aralık ayında biter bu yıl ise tüm yatırımlarımızı Ekim ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yatırımlarla birlikte enerji altyapısında büyük bir iyileşme sağladık. Bütün paydaşlarımızla birlikte bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak için hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.


Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek görevlerinde başarılar dileyen Genel Müdür İbrahim Gümüşlü, ilgili birim yetkililerine talimat vererek sorunların çözümü konusunda yardımcı olunmasını istedi. Toplantıya katılan muhtarlar ise, mahallelerdeki sorunları aktardıktan sonra böyle bir toplantı düzenlendiği için UEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.




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