Ş (UEDAŞ), Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliğinde düzenlediği “Kardeşim Üşümesin” projesinde yine öğrencilerin içini ısıttı. 5.’si düzenlenen projenin startı İnegöl Kurşunlu İlkokulu’ndan verildi.

Ş (UEDAŞ) hizmet verdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda kışlık giyecek yardımı yapmaya başladı. Kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin üşümemesi için gerçekleştirilen, “Kardeşim Üşümesin” projesi kapsamında bu yıl Bursa’da 277, Balıkesir’de 382, Çanakkale’de 236, Yalova’da 105 öğrenci olmak üzere toplamda bin öğrenciye mont, atkı, bere, eldiven yardımı yapılmaya başlandı.

Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen “Kardeşim Üşümesin” projesinin dağıtımları 23 Kasım Perşembe Günü İnegöl Kurşunlu İlkokulu’nda başladı. Projenin açılışına İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican’ın yanı sıra İnegöl Kurşunlu İlkokulu Müdür Vekili Mustafa Zoba, UEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Cengiz Işık, İnegöl İşletme Müdürü Hasan Ali Yürük ve Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce katıldı. Proje kapsamında, İnegöl Kurşunlu İlkokulu’nda 121 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

"Bugüne kadar 5 bin öğrenci üşümedi"

Proje hakkında bilgiler veren UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen “Kardeşim Üşümesin”in 2013 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Projeyle birlikte her yıl bin öğrenciye ulaştıklarını aktaran Yüce, “Bugüne kadar toplamda 5 bin öğrenci kışlık giyecek yardımından yararlandı. Bugün öğrencilerimizle birlikte olup onlara kışlık giysi hediye ettik. Çocukların hayatlarında küçük bir desteğin bile yarınlarında büyük fark oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

“Sosyal sorumluluğu önemsiyoruz”

Sosyal sorumluluk projelerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Yüce, “UEDAŞ olarak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak kültür-sanat, eğitim, spor içerikli projelerimizde ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Sosyal sorumluluğu önemsiyoruz. Birçok alanda yaptığımız projelerle sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ise, “UEDAŞ’a öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. 121 öğrencimize kıyafetler hediye ediyorlar. Okullarımızda kış mevsimine girildiğinde kaloriferlerin yanması için elektriğin olması önemli. UEDAŞ ekiplerimiz bu konuda gereğini yapıyorlar. Verdikleri hizmetler ve öğrencilerimize verdikleri değerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından UEDAŞ yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican öğrencilere tek tek montlarını giydirip, hediyeleri takdim ettiler.