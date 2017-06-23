UEDAŞ Ramazan Bayramı’na hazır

Ş. (UEDAŞ) Ramazan Bayramı süresince hizmet bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldı. Planlı kesintileri iptal eden UEDAŞ, sahada vardiyalı olarak görevlendirdiği 195 ekip ve 564 personel ile olası arızalara anında müdahale edecek.

UEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince tüketicilerin mağdur olamaması, enerji kesintisi olmaması ve dağıtım sistemlerinde olası enerji kesintilerine anında müdahale edilmesi için bakım ve yeni tesis çalışmalarına ait planlı kesintilerin iptal edildiği bildirildi. Olası arızalara anında müdahale etmek için 124 araç, 195 ekip ve 564 personelin sahada vardiyalı olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayram süresince müşterilerimizin mağdur olmaması için ekiplerimizi 24 saat esasına dayalı olarak görevlendirdik. Şebeke operasyon birimlerinde, arızlara anında müdahale etmek ve şebekede elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak için vardiyalı ekipler ile sorumlular bulundurulacak. Ekiplerimiz enerji sorunu yaşanmamasını sağlayacak. Bunun için özel önlemler aldık. Devreye aldığımız SCADA sistemiyle şebekeyi uzaktan izleyip kontrol ediyoruz. Arıza durumunda ise elektrik kesintisini kumanda merkezinden kısa süreler içerisinde giderebiliyoruz. Bunlara ilave olarak, 186 numaralı çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız ve sosyal medya hesaplarımız faaliyette olacak ve ekiplerimiz vardiyalarla 7/24 hizmet verecek” dedi.