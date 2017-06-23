Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:19

UEDAŞ Ramazan Bayramı’na hazır

Uludağ Elektrik Dağıtım A.

UEDAŞ Ramazan Bayramı’na hazır

23 Haziran 2017 16:19

Ş. (UEDAŞ) Ramazan Bayramı süresince hizmet bölgesindeki tüketicilere kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldı. Planlı kesintileri iptal eden UEDAŞ, sahada vardiyalı olarak görevlendirdiği 195 ekip ve 564 personel ile olası arızalara anında müdahale edecek.


UEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince tüketicilerin mağdur olamaması, enerji kesintisi olmaması ve dağıtım sistemlerinde olası enerji kesintilerine anında müdahale edilmesi için bakım ve yeni tesis çalışmalarına ait planlı kesintilerin iptal edildiği bildirildi. Olası arızalara anında müdahale etmek için 124 araç, 195 ekip ve 564 personelin sahada vardiyalı olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Bayram süresince müşterilerimizin mağdur olmaması için ekiplerimizi 24 saat esasına dayalı olarak görevlendirdik. Şebeke operasyon birimlerinde, arızlara anında müdahale etmek ve şebekede elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlamak için vardiyalı ekipler ile sorumlular bulundurulacak. Ekiplerimiz enerji sorunu yaşanmamasını sağlayacak. Bunun için özel önlemler aldık. Devreye aldığımız SCADA sistemiyle şebekeyi uzaktan izleyip kontrol ediyoruz. Arıza durumunda ise elektrik kesintisini kumanda merkezinden kısa süreler içerisinde giderebiliyoruz. Bunlara ilave olarak, 186 numaralı çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız ve sosyal medya hesaplarımız faaliyette olacak ve ekiplerimiz vardiyalarla 7/24 hizmet verecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!