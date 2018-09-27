UEDAŞ'dan “Enerjin kanında“ projesi

‘Enerjin kanında' sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda çalışanın yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ),sosyal sorumluluk çerçevesinde kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmak ve kan bağışına teşvik etmek maksadıyla 27 Eylül Perşembe Günü kan bağışı düzenledi. Merinos'ta yer alan Genel Müdürlük Kampüsüne gelen Türk Kızılay'ına ait araçta gerçekleşen kampanyaya kan vermeye uygun olan personeller ve vatandaşlar destek verdi. UEDAŞ çalışanları ve vatandaşlar, kan bağışının yanı sıra kök hücre numunesi için de bağış gerçekleştirildi. Yapılan testlerde kan vermek için herhangi bir sağlık problemine rastlanmayan 59 kişi Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

UEDAŞ sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla kan bağışına dikkati çekiyor. Kurum kültürü haline getirilen geleneksel kan bağışı faaliyetlerinin yanı sıra, Türk Kızılay'ı ile ortaklaşa birçok projeye de imza atan şirket, vatandaşları da kan bağışı konusunda cesaretlendiriyor. UEDAŞ'ın ulusal çapta da yaygınlaştırmayı planladığı “Trafolar Konuşuyor” projesi kapsamında atıl konumdaki elektrik trafolarına, “Kan bağışı hayat kurtarır”, “Kan ver hayat ver” sloganları yazılmıştı. Proje kapsamında Kızılay'a destek vermeye devam ediyor.