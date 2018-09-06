UEDAŞ’tan “Bilişim sınıfı”

Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ), yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin yüzünü güldürecek faaliyetlere imza atıyor. Sosyal sorumluluk projelerinden “Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” projesiyle yurdun dört bir yanındaki öğrencilere kitap yardımı yapan UEDAŞ, sosyal medyadan kendilerine ulaşan “bilişim sınıfı” için destek çağrısına ilgisiz kalmadı. Şirket bünyesinde ihtiyaç fazlası olan 17 monitör, fare ve ekipman gibi cihazları Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesinde bulunan Yalıntaş Ortaokuluna bağışlayan UEDAŞ, bilişim sınıfının oluşturulmasına katkı sağladı.

UEDAŞ Ekipleri, cihazların teslimi için bizzat okula giderek oluşturulacak bilişim sınıfını yerinde inceledi.

Okulda gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Yalıntaş Ortaokulu Müdürü Naci Özgür, Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yordam, UEDAŞ Ar-Ge Direktörü Mutlu Dalkaç, UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı’nın yanı sıra Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve UEDAŞ ile Limak Enerji kurumsal iletişim birimi ekipleri katıldı. UEDAŞ, oluşturulan bilişim sınıfına “Şehrin Işıkları” yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan oluşan tabloları da hediye etti.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe tarafından eğitime desteklerinden dolayı UEDAŞ’a plaket sundu.