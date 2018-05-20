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20 Mayıs 2018 10:35

UEDAŞ’tan iş güvenliği farkındalığı

UEDAŞ’ın sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği ’Trafolar Konuşuyor’ projesiyle Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyarıyor.

UEDAŞ’tan iş güvenliği farkındalığı

20 Mayıs 2018 10:35


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), ’Trafolar Konuşuyor’ projesi kapsamında iş kazalarının önüne geçmek için adım attı. Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) bulunan trafo duvarına iş sağlığı ile güvenliği konusunda bilinçlendirme mesajını grafiti olarak uygulatan şirket, trafo duvarlarına ’Riski Alma Önlem Al’ mesajını yazdırdı. Mesajın yanında baret, gözlük gibi iş güvenliği için gerekli malzemeleri de çizdiren UEDAŞ, iş güvenliği konusunda önlem alınması çağrısında bulundu.


UEDAŞ’ın hizmet bölgeleri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da sürdürülen proje kapsamında, ’Engel Sen Olma’, ’Emniyet Kemeri Hayata Bağlar’, ’Kadına Şiddete, Dur De’ bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı.




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