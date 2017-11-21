Ufuk Sarıca: “Bu sistemde oyuncular karar vermek zorunda bırakılıyor”

Bu en büyük sıkıntı. Milli takımın en iyi oyuncularla temsil edilmesini istiyoruz. Konuşup, daha iyi planlanması gereken nokta bu” dedi.

A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme maçında cuma günü karşılaşacağı Letonya maçının hazırlıklarına Bursa’da başladı. Başantrenör Ufuk Sarıca, idaresindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıca, “Dünya kupası eleme maçlarına başlıyoruz. İki maçta zor olacak. Devam eden sezonun içerisinde önemli maçlar oynuyoruz. İki maçta kolay değil. İkisini de kazanmak en büyük hedefimiz. Yapacağımız 3 günlük antrenman var. Çok fazla vaktimiz yok” dedi.

Bursa’da coşkulu ve dolu salon önünde müsabakaya çıkacaklarından emin olduğunu anlatan Sarıca, “Burada ilgi çok olacaktır. Uzun zamandır burada maç oynamıyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Enerjisi yüksek arkadaşlar var. 25 yaş ortalamamız pozitif olarak bize dönecek. Buradaki taraftarlarla birlikte birleştirip, kazanacağız” diye konuştu.

“Şu anki sistemi doğru bulmuyorum”

Euroleague ile milli maçların çakışmasının sorulması üzerine Sarıca, “Çok doğru bulmuyorum. Herkesin burada farklı hikayeleri var. Bugün baktığınız zaman Avrupa Şampiyonası’nda olmayıp şuanda aramızda 6-7 tane oyuncu var. Hepsi çok gençler. İki tarafın anlaşmasıyla çözümlenmesi gerekiyor. Takvimde programda oturmak gerekiyor. Belki sezon uzar ama sağlıklı şekilde olur. Eski sistemde olabilir. Bu sistemde oyuncular karar vermek zorunda bırakılıyor. Bu en büyük sıkıntı. Milli takımın en iyi oyuncularla temsil edilmesini istiyoruz. Konuşup, daha iyi planlanması gereken nokta bu” açıklamasında bulundu.

“Takım istekli ve arzulu”

Takımda eksik oyuncu olup olmadığı ile ilgili soruya Sarıca, şu cevabı verdi:

“Şu an bir sıkıntımız yok. Takım istekli ve arzulu. Ben onların hepsini güveniyorum. Cuma günü burada güzel bir atmosferde Letonya’yı yenerek başlayacağız. Letonya grubun en tehlikeli takımı gibi gözüküyor. Letonya’nın da bazı oyuncuları kadrosunda yok. 7 tane oyuncusu yurt dışında oynuyor. Ukrayna’nın da şuanda eksiği yok. O bakımdan avantajlılar. Dünya kupasında bulunabilmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultu da bütün maçları kazanarak, elimizden geleni yapacağız.”