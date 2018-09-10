Uğur Böceği kapılarını açtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 8 yılda binlere kişiye ulaşan Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin düzenlediği festival ve sergi açıldı.

Adnan Menderes Meydanı'ndaki açılış törenine çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, hayat boyu öğrenme yolunda atılan adımların bu merkezler vasıtasıyla halka ulaşarak kurumsallaştığını, talep edilen her branşta açılan kurslarla üretme şuurunun 7'den 70' herkese aşılandığını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir uzantısı olan Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin asıl sahibinin 13 şubeyi her gün dolduran vatandaşların olduğuna dikkat çeken Sadi Kurtulan, “Bu festival, atık malzemelerin nasıl estetik bir ruha dönüştüğünü, geleneksel ve modern sanatların nasıl bir arada buluştuğunu gösteriyor. Uğur Böceği kursları önemli çalışmalara imzasını atmaya devam edecektir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız ise konuşmasında, toplumun bütün kesimlerine hitap eden Uğur Böceği Kültür Merkezi'nin tıpkı BUSMEK gibi bir ‘halk üniversitesi' olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından ebrû ve hat gibi geleneksel el sanatlarından mefruşat, dekoratif ürünler ve resimlere uzanan 45 branşta 2 bin eserin bulunduğu sergi açıldı. 5 gün sürecek Uğur Böceği Kültür Merkezi Festivali'nde birçok faaliyet yer alacak. Sergi 10-15 Eylül tarihleri arasında Adnan Menderes Meydanı Kapalı Otoparkı'nda ziyaret edilebilecek.