Ukranya’nın buluşları Bursa’da sergileniyor

Ukrayna Büyükelçiliği, Bursa İntam bölgesinde hizmete giren Ukrayna Bursa Fahri Konsolosluğu’nun açılış gününe özel sergi hazırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği ‘Ukrayna’nın Dünya’ya hediye ettiği 50 icat’ konulu sergi, Bursa Göç Tarihi Müzesi Müze Galeri Alanı’nda izlenime sunuldu. Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, Ukrayna Büyükelçisi Andriy Sıbiga, Ukrayna Bursa Fahri Konsolosu Görkem Şehsuvar, Ukraynalı iş ve siyaset dünyasından çok sayıda insanın katıldığı sergi, kurdele kesimiyle açıldı. Sergiyi gezen davetliler daha sonra Ukrayna mutfağına özgü yemeklerin tadına bakma imkanı buldu.