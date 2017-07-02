Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Chyzhykov ile bir araya geldi. Merinos AKKM’de ‘Ukrayna’nın Dünyaya Hediye Ettiği 50 İcadı’ sergisinin açılışında Chyzhykov ile görüşen Şener, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret köprüsünün her geçen gün geliştiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin üretim üssü olan Bursa’nın dış ticaretinde Ukrayna’nın önemli bir payının olduğunu da vurgulayan Şener, Bursa’dan Ukrayna’ya ihracat yapan 215 firma olduğunu vurguladı. Bursa ve Ukrayna iş dünyası arasında işbirliği platformlarının oluşturulması gerektiğini belirten Şener, “Ukrayna ile Bursa arasındaki ticaret hacmimizi artıracak potansiyelimiz var. Vizelerin kaldırılması da hem Bursa hem de Ukraynalı firmalar için büyük fırsat” diye konuştu.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Chyzhykov ise, Türkiye’nin 2000’li yıllardan bu yana ekonomi alanında büyük atılım içinde olduğunu ifade ederek, “Ekonomik reformlar, ihracat ve üretimdeki başarılar, Türkiye’nin büyümesine büyük katkı sağlıyor. Özellikle ileri teknoloji ve katma değerli üretime dönük önemli yatırımlar atılıyor. Türkiye, bu başarılarıyla dünyanın ekonomi haritasında önemli bir aktör haline geliyor. Ben Türkiye’nin ekonomik geleceğinin daha parlak olacağını görüyorum” şeklinde konuştu.

Ukrayna ile vizelerin kaldırılmasını da değerlendiren Chyzhykov, “Ukrayna hem AB ülkeleri hem de Türkiye ile vizeleri kaldırdı. Vize serbestliği iki ülke arasındaki ticareti artıracak ve yeni ticaret köprülerin artmasını sağlayacaktır. Hiç şüphesiz Ukrayna ve Türkiye, Karadeniz havzasında stratejik iki ülkedir. Türkiye ve Ukrayna rakip değil, birbirini tamamlayan iki ülke olmalı. Bu potansiyeli mutlaka yeni ticari köprüler kurarak artırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Chyzhykov, Bursa’nın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında aktör şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Bursa’dan olumlu izlenimlerle Ukrayna’ya döneceğini ifade eden Chyzhykov, “Bursa, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu bizzat görme fırsatı bulduk. Bursa’daki izlenimlerimi Ukrayna iş dünyası ile de paylaşacağım. İşbirliğimizi mutlaka artırmalıyız” şeklinde konuştu.