Ukrayna’dan Bursa’ya işbirliği çağrısı

Bursa’da Ukrayna Fahri Konsolosluğu’nun açılması hazırlıkları çerçevesinde kente gelen Büyükelçi Sybıha, Bursa ile Ukrayna arasındaki diyaloğu geliştirmek istediklerini belirtti. Ticari ve ekonomik ilişkiler kurmak amacıyla da Bursa’da çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdüren Büyükelçi Sybıha, Başkan Altepe’den Bursa hakkında detaylı bilgiler aldı.

Bursa’ya daha önce geldiğini söyleyen Büyükelçi Sybıha, kentteki çalışmaları takip ettiğini, gelişme ve değişimin farkında olduğunu ifade etti. Bursa’da Ukraynalı yaklaşık 1000 kişinin yaşadığını dile getiren Sybıha, “Bursa ile sanayi konusunda işbirliğini hedefliyoruz. Bursa’nın Ukrayna’daki 2 şehirle kardeşliği var. Bizler de şehirler arasında ilişkileri geliştirelim istiyoruz. Bursa’daki başarılı başkanlığınız için tebrik ediyorum. Şehirdeki düzen hissediliyor. Her zaman işbirliğine hazırız. Bursa’daki iş dünyasının Ukrayna’ya, Ukrayna’daki iş dünyasının da Bursa’ya gelmesini istiyoruz. Bu yüzden fuar gibi organizasyonlarla, sanayi şehri olan Bursa ile ilişkileri canlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın potansiyeli yüksek ve özellikli bir şehir olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’ya değer katan hizmetlerini anlattı. Doğal güzelliklerinden yerli üretime kadar her konuda örnek olan Bursa’da, sanayide önemli adımlar atıldığını kaydeden Başkan Altepe, “Büyükelçimizi Bursa’da ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Ukrayna, yüzyıllardır köklü ilişkilerin olduğu kardeş, dost bölge. Bizim için de komşularımız önemli. İki ülke için ilişkilerin iyi olmasını önemsiyoruz” dedi.

Başkan Altepe, 40 sanayi bölgesi bulunan ve yerli üretimin öne çıktığı Bursa ile Marmara Bölgesi’nin, Türkiye ekonomisinin büyük potansiyelini oluşturduğunu sözlerine ekleyerek, “Bursa’da şu anda en önemli konuların başında sanayi ve otomotiv geliyor. Bizler de kent ekonomisine katkı noktasında çalışmalar yapıyoruz. Hızlı gelişen ve ekonomisi de büyüyen bir şehir Bursa” diyerek, ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti. Başkan Altepe, ziyaretin sonunda Büyükelçi Sybıha’ya Bursa’ya mahsus değerlerden Yeşil Türbe’nin el yapım çinisini hediye etti.